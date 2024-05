Sebastian Burduja, candidat la șefia PMB, denunță marea temere a bucureștenilor: „Aș pune Poliția Locală la treabă”

Sebastian Burduja este de părere că cea mai mare temere a bucureștenilor este consumul de droguri. În acest caz, dacă ar câștiga alegerile pentru șefia PMB, Burduja ar pune la treabă Poliția Locală.

Liberalul a fost invitatul jurnalistului Cristian Leonte în emisiunea „EU Yes la vot”, difuzată exclusiv online pe www.stirileprotv.ro.

„Bucureștenii ne spun, poate vă va surprinde, că cea mai mare temere pe care au, cea mare problemă, este consumul de droguri. Nu există părinte în București care să-și trimită copilul la școală sau la liceu, să nu se teamă că va cădea victimă acestui fenomen al consumului de droguri”, a transmis Burduja.

Burduja: „Clădirile derăpânate sunt cuiburi de traficanți de droguri și de consumatori de droguri”

Sebastian Burduja ar cere mai mult de la Poliția Locală în lupta cu drogurile din școlile bucureștene.

„Primarul general al Capitalei are atribuții care pot ajuta la parțial, care, parțial, da, sigur are Poliția Locală pe care trebuie să o pună la treabă, să o întărească, s-o reformeze, să dispună foarte clar ordine, prezență în proximitatea școlilor, în locurile publice, are posibilitatea de a supraveghea video zonele sensibile și are posibilitatea și că obligația să reabiliteze clădirile abandonate din București. Sunt peste 800 de clădiri cu risc seismic. A fost terminată pe mandatul domnului Nicușor Dan o clădire care era aproape gata când i-a predat ștafeta doamna Firea. Nu că dânsa ar fi făcut mai multe pe acest subiect. Aceste clădiri derăpânate, astăzi, sunt cuiburi de traficanți de droguri și de consumatori de droguri”, a dăugat liberalul.

Sebastian Burduja: „Peste toate astea, parteneriat cu MAI, cu Agenția Națională Antidrog, cu toate instituțiile care au responsabilitate în acest sens. Aici ar ar trebui ca primarul general, Consiliul General să se asocieze, într-adevăr, cu Poliția, că poate mai mult decât Poliția și să rezolve o problemă de ordine publică”.

*Urmăriți integral discuția jurnalistului Cristian Leonte cu Sebastian Burduja, candidat PNL la Primăria Capitalei, în înregistrarea VIDEO de mai sus!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: