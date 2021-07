Vechea practică în fabrici și uzine este iar la modă. Acum se numește internship și este plătit

Vechea practică în fabrici și uzine este iar la modă. Doar că acum se numește intern-ship.

Studenții sunt trimiși să învețe meserie grație unor înțelegeri între firme și universități. Noutatea este că acum sunt și plătiți, iar cei mai buni dintre ei primesc și oferte de angajare. Bursele se acordă studenților cu medii mari, dar și celor care provin din familii cu venituri mici.

Ilie este student în anul patru la Universitatea de Științele Vieții din Iași, fosta Universitate de Științe Agricole și Medicină Veterinară. De puțin timp, lucrează în acest centru de cercetare în agricultură.

Ilie Nistor: "Momentan fac o analiză la structura solului și verificăm gradul de stabilitate la acțiunea apei".

Și Alina știe că un program de internship poate înseamna un start de succes în carieră. Din această vară face practică la spitalul veterinar al universității, unde tratează animalele internate aici.

Alina Levința, studentă la medicină veterinară: "Am ales să lucrez vara aici pentru că facultatea îmi oferă foarte multe ocazii să învăț chestii noi".

În total, 40 de tineri sunt înscriși în internship-uri oferite de universitate, la sediul acesteia, la ferme, la spitalul veterinar sau la centrul de cercetare sau la firmele partenere. Studenții sunt plătiți, în timpul verii, cu câte 2.700 lei.

Prof. dr. Gerard Jităreanu, rector USV Iași: "Ei, în timpul acestei practici, desfășoară activități de cercetare, care trebuiesc plătite și atunci trebuie să primească o bursă".

Și tinerii de la Universitatea din Oradea participă, an de an, la internship-uri plătite. Este și cazul Ioanei, studentă în anul III la informatică. Acum face practică la o firma de IT.

Ioana Dudaș: "Am început anul trecut. Este o cale de a face un pas real în lumea muncii propriu-zise".

Ionel Bungău, rector Universitatea din Oradea: "Aceste companii sunt primele care au venit către noi, să le dăm studenți să facă practică sau chiar să și lucreze, dacă doresc. Au posibilitatea ei să își aleagă, singuri, o anumită companie care îi primește și le fac un contract și de muncă."

"Chiar ne face plăcere și credem că este vital să lucrăm cu studenții în acest sistem, să oferim posibilitatea integrării rapide ulterioare și cu un beneficiu mutual", a spus directorul unei firme.

Răzvan Mustață, decan Facultatea de Știinte Economice UBB Cluj Napoca: "Noi am încercat să ne apropiem foarte tare de companii și să oferim studenților oportunitatea de a urma stagii de internship".

Este și cazul lui David care, după un stagiu de practică la o banca, s-a angajat.

David Ștepca, student: "Când am aplicat la intership-ul de 4 ore am avut oportunitatea de a vedea cum se pliază acest job pentru mine".

Potrivit unui studiu făcut la nivel european, peste 50 la sută dintre studenții de pe continentul nostru lucrează în timpul facultății.