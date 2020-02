Tot mai mulți studenți străini învață în România, în timp ce numărul studenților români e la un minimum istoric

Pentru că tinerii români pleacă în număr mare la facultăți de top din Europa, universitățile din țară se orientează către țări îndepărtate, precum Tanzania, Kuweit sau Nigeria.

Profesorii participă la târguri și merg în licee pentru a-i convinge pe tineri să studieze la noi.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2019, au fost cei mai puțini studenți români care și-au luat diploma la universitățile din România. În același timp, a crescut numărul străinilor înscriși la facultățile noastre.

Profesorii de la Universitatea de Științe Agricole din Timișoara abia s-au întors din Tunisia și Tanzania, unde și-au prezentat oferta în cadrul mai multor târguri și școli.

Raul Pașcalău, coordonator instituțional USAMVB Timișoara: „Le explicăm condițiile de studiu în România, le prezentăm taxele. De exemplu, facultățile noastre au în medie 2.700 de euro taxa pe an. În principal, medicină veterinară în limba franceză, Facultatea de Agricultură în limba engleză, și de anul acesta, Inginerie și Protecția Mediului în limba franceză”.

Sorin Stanciu, prorector USAMVB Timișoara: „În țările din Europa ne-am dat seama că piața e ușor saturată, astfel încât am deschis mai multe continente. În ultima perioada ne-am orientat spre țările din Africa”.

De altfel, în timp ce numărul studenților români se micșorează, crește numărul străinilor care învață la facultățile noastre.

Numărul de studenți străini care studiază în România, conform INS:

2010 - 13.778

2014 - 20.289

2018 - 24.815

2019 - 25.326

Yussef este din Maroc și studiază arhitectura la Universitatea Politehnică din Timișoara. Inițial, a început o facultate de inginerie la el în țară, însă a renunțat și a venit în România. Plătește 3.200 de euro pe an.

Youssef Oussayeh, student la arhitectură: „Am ales România pentru că are un program de studii foarte bun și diploma este bine văzută, pentru că este din Uniunea Europeană. Nu știu dacă după terminarea studiilor mă voi întoarce în țara mea sau nu”.

La Universitatea Politehnică din Timișoara învață aproximativ 70 de studenți din țări exotice.

Florin Drăgan, prorector Universitatea Politehnică Timișoara: „Vin din nordul Africii, din zona asiaticăa. Avem pe arhitectură, pe construcții, pe zona IT. Va fi tot mai important, este și în politică noastră, a universității, pentru că, practic, scăzând foarte mult în următorii ani populația școlară, va fi nevoie să compensăm aceste venituri prin studenți din străinătate”.

La Universitatea Maritimă din Constanța învață peste 200 de studenți străini, iar cei mai mulți sunt din Tanzania, Nigeria, Egipt și Siria. Un tânăr plătește 2.800 de euro pentru un an de studii în România, dar știe că diplomă pe care o va obține este recunoscută internațional.

Olarewajoo Taofeeq, student din Nigeria: „Am venit în România să studiez navigația pentru că admiterea este mai ușoară, dar și pentru că taxele pentru studii sunt unele pe care ți le poți permite”.

Jackson Daniel Chimdiebube, student din Nigeria: „Îl am pe verișorul meu aici, care mi-a povestit, am făcut comparație cu școlile din țara mea și am decis să vin aici să îmi termin studiile”.

Cornel Panait, rectorul Universității Maritime Constanța: „Ne confruntăm cu o lipsa de studenți, de aicea și dorința noastră de a înmatricula studenți din afară, fie că sunt din Europa, fie că sunt din state nord europene. Deci e foarte, foarte important”.

Studenții străini care aleg Universitatea Maritimă din Constanța pot fi cazați la cămin alături de români sau își pot închiria un apartament în oraș.