Mărturiile elevilor români, acceptați la Oxford, Cambridge sau Harvard

De la an la an, numărul elevilor români care aleg să studieze în străinătate creşte. Mulţi ţintesc spre universităţile de prestigiu precum Oxford, Cambridge sau Harvard.

În aceste zile, elevii află dacă au fost sau nu acceptaţi ca să îşi continue educaţia în aceste centre de elită.

Numai la Liceul Unirea din Târgu Mureş, de exemplu, trei olimpici, elevi de clasa a 12-a, vor studia din toamnă la Oxford, în Anglia. Iar din Cluj, zeci de elevi sunt pe picior de plecare.

Colegiul Naţional Unirea din Târgu Mureş are anual elevi care preferă să îşi continue studiile în Anglia, Germania, Franţa sau Danemarca. 3 dintre ei vor studia la Oxford.

David Purcar, elev clasa a XII-a: "A fost visul meu să studiez la Oxford pentru că este unu dintre universităţile de top din lume. Interviul constă într-o rezolvare al unei probleme față în faţă de doi profesori."



Şi Flavius se gândeşte deja fericit că din toamnă va studia la una dintre cele mai prestigioase universităţi din lume.

Flavius Vlasiu, elev clasa XII-a: "Au fost mulţi ani de muncă, dacă aşi fi lucrat doar doi ani nu cred că aşi fi ajuns la interviu , oricine poate să ajungă acolo dar este nevoie de multă muncă".

Elevii spun că pregătirea lor a început cu ani în urmă. Şi toţi cei care au aplicat au fost nevoiţi să dea examene dure.

Flavius Vlasiu: "Examenele, în România. Am avut o parte din grilă, jumătate din examen a fost grilă, accentual fost pus pe o deducţie logică, iar problemele care nu au fost grilă, nu sunt de genul cum e la bac, sunt probleme pe care le poţi întâlni în viaţa reală."

Aurora Stănescu, director Colegiul Naţional Unirea: "Toţi trei încă din clasa a IX-a s-au remarcat cu rezultate de excepţie la olimpiade naţionale."

Ama studiază la Cluj şi este în clasa a 12-a. Recent a fost admisă la Cambridge - universitate pentru care se pregăteşte de multă vreme.

Ama Dragomir, elevă: "Când am primit mailul că am fost admisă eram cu un prieten şi efectiv nu am mai putut să vorbesc am fost foarte emoţionată abia după catev aore am putut chiatrsă mă bucur de rezultat. Abia aştept să studiez acolo iar visul meu este să lucrez în diplomație."

Ca să treacă de probele grele ale acestor universităţi elevii pot apela şi la consilieri cu experienţă în acest tip de admitere.

Adina Toma, Consilier Admitere Universitate: "Eu îi ajut de la a scrie scrisarea personală până la dosarele pe care aceştia trebuie să le facă cerinţele cai ales celor de la cambridge sunt mari sunt paşi de urmat şi au nevoie de ajutor".

Ruxandra Mercea, director şcoală: "Din şcoala noastră, în fiecare generaţie zeci de elevi pleacă să studieze în străinătate."

Datorită rezultatelor, cei mai mulţi elevi români ajung să obţină burse şi astfel nu plătesc integral aceste şcoli scumpe.



