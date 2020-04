Soluţiile Ministerului Educaţiei: profesorii să intre în legătură cu elevii prin poştă sau prin vecini

"Profesorii trebuie să intre în legătură cu elevii prin orice mijloace posibile, inclusiv prin poștă sau cu ajutorul vecinilor", anunță Ministerul Educației, care susține că sunt soluții de predare, chiar și pentru cei care nu au acces la internet.

Părinții și profesorii din mediul rural cer să fie ajutați de autorități, pentru ca toți copiii să poată învăța și acasă. Oficialii din educație dau asigurări că examenele de capacitate și Bacalaureat vor fi reluate.

Ana Bulmez este profesoară de istorie la Colegiul Național Ion Creangă din Capitală. În ultima perioadă a păstrat legătura, online, cu peste 400 de elevi și a făcut tot posibilul să fie cu materia la zi.

Ana Bulmez: „Noi am fost monitorizați în mod constant de către conducerea colegiului nostru, în fiecare săptămână. Este o experiență inedită pentru fiecare dintre noi. Nu ne-am mai confruntat cu astfel de situații. Aparatură am avut, dar nu am știut nimic despre platformele online. Zoom-ul l-am instalat singură după ce am urmărit mai multe tutoriale online.”

Situația este dificilă, însă, în mediul rural, acolo unde elevii nu au acces la internet și nu au laptop-uri, tablete sau telefoane. De exemplu, o femeie din Valea Cucului, județul Prahova comunică prin mesaje text cu învățătoarele celor trei copii.

Mamă: „La el a spus că va învăța tabla înmulțirii, se va repeta tabla înmulțirii și împărțirii. Nimic nou să ne spună pentru ziua de azi la pagina de, aveți asta de făcut.”

Între timp, mulți profesori se plâng că acum sunt nevoiți să-și folosească telefoanele și laptop-urile personale în interesul școlii, iar alții ar face-o fără ezitare, însă au copii care au și ei nevoie de ele.

Florina Russu, profesoară: A fost puțin mai greu să ne descurcăm în perioada asta, pentru că am fost cinci persoane la două laptopuri și două telefoane, iar cerințele au fost duble pentru fiecare. Eu a trebuit să muncesc pentru școală, de la clasele întâia până la a opta."

În Ploiești, spre exemplu, directorii instituțiilor de învățământ susțin, însă, că au laptop-uri care zac închise în laboratoarele de informatică, dar dascălii nu stăpânesc tehnologia.

Mădălina Lefter, director Liceul Constantin Brâncoveanu Urlați, Prahova: „Dacă este cineva care nu dispune de o anumită tehnică sau nu are internet și ar dori să vină în spațiul nostru în instituție pot beneficia de orice fel de instrument au nevoie atât ei, cât și elevii.”

Reprezentații Ministerului Educației susțin, însă, că vor exista soluții atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

Daniela Vișoianu, consilier al ministrului Educației: „Acum, instrucțiunea dată de Ministerul Educației prevede ca profesorii din aceste medii să ia contactul cu elevii prin orice tip de mijloace, inclusiv prin transmiteri poștale, inclusiv prin vecini, colegi de clasă, în așa fel încât și aceștia să intre în contact cu profesorii lor și cu o formă de întreținere a învățării.”

Luminița Barcari, secretar de stat în Ministerul Educației: „Avem mare nevoie să știm câți elevi din zone dezavantajate nu dețin laptop-uri, tablete, pentru a putea continua acasă procesul de învățare online.

Reporter: „S-a vorbit despre prelungirea anului școlar cu o saptămână. Este adevărat? Ați luat în calcul această variantă?”

Luminița Barcari: „S-au discutat foarte multe variante, important este să vedem când vom începe cursurile. Atunci putem să știm cu certitutine cât va dura perioada de reluare a semestrului doi.”

Atunci când vor începe școlile vor fi impuse, însă, reguli stricte de igienă și distanțare socială.

Într-o sală de clasă învață în mod normal 34 de elevi. Odată ce vor reveni, însă, la clasă, aici vor fi maximum 15 elevi și va fi nevoie să li se asigure distanță socială de cel puțin un metru atât în lateral, cât și în față și spate. Vor fi împărțiți astfel, în două ture, dar vor petrece mult mai puțin timp la școală și toți vor purta măști de protecție. Măști de protecție pe care autoritățile ar trebui să le asigure zilnic tuturor celor trei milioane de elevi din toată țara.

Potrivit Ministerului Educației, elevii care nu au laptop-uri sau tablete se mai pot înscrie și la programul Euro 200. Anul trecut au beneficiat peste 4000 de elevi din zone defavorizate de acest ajutor social.