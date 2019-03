Profesori care folosesc metode moderne de predare, premiați de mediul privat

Cu o rată a absenteismului care se dublează în fiecare an, școala românească pierde teren în fața noii generații. Elevii vor să fie încurajați să-și exprime ideile, nu să memoreze pasaje întregi.

Iar unii dascăli au înţeles mesajul și au renunțat la programa tradițională, în favoarea metodelor moderne de predare. Mai mult, sunt gata să le arate și colegilor cum se poate capta atenția copiilor la ore.

De 10 ani, de când este învăţătoare în Timişoara, Andrada testează cele mai noi şi utile metode de predare ca să-i ajute pe copii să-şi găsească locul în această lume.

Andrada: ”Au foarte multe întrebări şi îmi doresc să nu le stopez această curiozitate. Iar elevii te provoacă dacă ai deschiderea necesară.”

Andrada organizează gratuit cursuri de formare pentru dascălii care învaţă să-şi structureze lecţiile pentru fiecare elev în parte.

Andrada: „Vă dau un exemplu, zilele trecute unul dintre elevii mei m-a sunat extrem de emoţionat că hamsterul a făcut pui şi eram sigură că la şcoală va fi un mare subiect, aşa că am schimbat tema săptămânii şi am învăţat despre hamster. Am făcut compunerea şi descompunerea numerelor în jetoane cu hamsteri. Învăţarea a ţinut cont de realitatea vieţii lor şi de preocupările lor.''

Şi Adina din Miercurea Ciuc ţine cont de abilităţile fiecărui copil. Pentru că programa tradiţională limita accesul celor mici la cunoaştere, a cerut acordul Inspectoratului şi părinţilor să predea în tandem cu colega ei Mioriţa şi să nu ţină cont de programă.

Adina: "Dacă în sistemul tradiţional trebuie să obligi copiii să lucreze împreună, să se joace împreună, ceea ce e împotriva firii copiilor. Între vârsta de 3-5 ani copilul spune EU, e vorba despre el. Dacă de la grădiniţă creştem un copil obedient care are voie să răspundă doar când ridică mâna sau nu are voie să şi spună părerea, el merge la școală direct obosit.''

Iar această epuizare, spun specialiştii, se reflectă în statistici. Anual între 30 şi 40 de mii de elevi abandonează şcoală.

Ca să fie convinşi să nu renunţe, Antoaneta, directoare la școala IC Brătianu din Tulcea, spune că schimbarea trebuie să vină de la catedră. Dascălul trebuie să se apropie de elevi.

”Am transformat un hol mare în cancelarie, pe lângă noi trec copiii, pe masa avem obiecte personale, ei se folosesc de obiectele naostre şi atunci vin ei la tine, fără să te rogi tu de ei, să-i cauți”, spune Antoaneta.

Câteva sute de dascăli care folosesc metode moderne de predare au fost urmăriţi de specialişti în educaţie, iar cei mai buni au fost premiaţi de reprezentanţii antreprenorilor privaţi.

12 cadre didactice din învăţământul preuniversitar au fost premiate pentru modul în care predau şi de preşedintele Klaus Iohannis.

"Cei care au perfomanţe trebuie răsplătiţi, iar cei care nu fac cinste acestei profesii să părăsească sistemul de educaţie", a evidenţiat Iohannis.

