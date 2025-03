Pregătiri de BAC. Liceenii n-au ”niciun stres” cu ”integramele” la mate, dar au tocit degeaba ”eseele” la simulare

Liceenii din ultimul an au participat luni la simularea Bacalaureatului, ca să se acomodeze cu cerințele și condițiile de la examenul real.

Romanul psihologic sau al experienței le-a dat de furcă multor candidați, care au analizat opere din alte specii epice și au pierdut, din start, o treime din puncte.

Au fost 123.000 de candidați, înscriși automat de sistemul informatic. Dar s-au prezentat puțin peste 100.000.

Elev: ”Da, este o simulare destul de bună...”.

Elev: ”La subiectul 3 nu am scris că nu mi-a venit nimic în minte”.

Elev: ”A fost roman psihologic sau roman al experienței și să-l caracterizăm pe protagonist”.

”Elev: Ultimele 3-4 zile am stat pe aceste romane.

Reporter: Cât ai învățat?

Elev: Mi-am bătut puțin capul, să știți. Puțin, nu mult”.

După aproape trei ore de efort susținut, mulți participanți la simulare au ieșit din săli cu o concluzie tristă. La subiectul al treilea, cel mai bine punctat, nu au ales romane, ci au ales nuvele. Variante corecte, printre altele- două romane de Camil Petrescu, două de Mircea Eliade, două de Anton Holban.

”Elev: Din neatenție, m-am încurcat între ele și așa și...

Reporter: Câte puncte ai pierdut?

Elev: 30, cred”.

”- E mai bine la mate, n-am niciun stres la mate...

- Integrame, ce?

- Integrale, bă, integrame face bunică-ta!”.

De vină e lipsa unei strategii coerente de învățare. Mulți încă văd examenul ca pe o loterie, unde succesul depinde de noroc și memoria de scurtă durată.

”Elev: Am tocit. Am avut eseele în față și am tocit.

Reporter: E un calcul de probabilități sau ai învățat tot?

Elev: La mate-info știu și probabilități. Am învățat 3 opere, 12 în total, erau șanse de 25% să-mi pice ce vreau”.

Notele la simulare vor fi transmise pe 8 aprilie

Culmea, la unul dintre subiecte, liceenii au avut de argumentat influența profesorilor asupra culturii generale a elevilor.

”Se vede când copiilor le place ora respectivă, că nu prea chiulesc. Când ai o chimie bună cu profesorul respectiv, prinzi mult mai mult la ore”.

Unii recunosc totuși că aleg să fie observatori neimplicați.

”- La altceva decât materiile de Bac mai înveți?

- Nu. Păi, nu mai are sens. Cum ar veni, acum termin tot”.

Ar fi bine ca șefii din Educație să studieze felul cum adolescenții îi descriu pe profesorii care le trezesc interesul să învețe. Deși profesorii de liceu nu fac minuni, mai ales că lucrează cu adolescenți trecuți deja prin 9 ani de școală.

La Bacalaureatul de anul trecut, Colegiul de Industrie Alimentată a ieșit al treilea pe București… de la coadă. Media rezultatelor, 5,37 și 29% promovați. Dacă privim și media de admitere… 2,05. Deci în 4 ani nivelul crește, dar nu suficient. Notele le vor fi comunicate individual, de către profesorii clasei, pe 8 aprilie.

