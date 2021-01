Ministrul Educației a decis să reducă numărul elevilor dintr-o clasă la 24 sau 26

Elevii care vor intra din toamnă la liceu vor avea mai puțini colegi. Ministrul Educației a decis să reducă numărul celor înscriși în clase.

Vor fi cu 2 sau chiar 4 elevi mai puțini în clasă în funcție de profilul liceului. Iar anul acesta vor intra la liceu cu 37.000 mai puțini copii decât anul trecut.

Decizia de a reduce numărul de elevi pentru clasele de liceu a fost luată de Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu şi publicată vineri în Monitorul Oficial.

Potrivit acestui ordin, numărul de elevi într-o clasă, pentru cei care vor intra în clasa a 9-a, va fi de 26 la profilul teoretic, față de 28 cât era până acum. Pentru profilul tehnologic, scoala profesională şi liceele vocaţionale, numărul va fi redus de la 28 la 24.

Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educaţiei: "În urma examenului de Evaluare naţională, numărul claselor de a 9-a va creşte cu 1.000 de clase. Această măsură are nevoie de o finanţare pentru că 1.000 de clase suplimentar are nevoie de finanţare, această măsură şi-a găsit oportunitatea în acest an în care promoţia celor care va începe clasa a 9-a este mai mică decât promoţia precendentă".

Anul acesta numărul celor care vor intra în clasa a 9-a este cu 37 de mii mai mic decât anul trecut.

Numai în Capitală, în anul şcolar 2019-2020 erau în clasa a 8-a 15.400 de elevi înscrişi în învăţământul de stat, în timp ce anul acesta numărul elevilor care se pregătesc să intre la liceu este de 11.800, cu 3.600 mai puţini.

Rareş Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor: ”Fix acum 8 ani a avut loc acea tranziţie de la clasa 1 la clasa zero. A fost un an în care s-a făcut o repartizare diferențiată a copiilor de gradiniță. Există un număr simţitor de elevi care intră în clasa a 9-a acum, însă cu atât mai mult reprezintă un prilej să avem mai puţini elevi în sala de clasă”.

La Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr din Cluj-Napoca măsura reducerii numărului de elevi în clase este una aşteptată, spune conducerea unităţii.

Mircea Bertea, Director Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr Cluj-Napoca: ”Este o măsură bună, era nevoie de reducerea numărului de elevi pe clase. O diferenţă de la 30, 30 şi ceva, la 24-25, de elevi, e semnificativă”.

Iulian Cristache, federaţie părinţi: ”În viitor este bine să gândim ca această cifră să fie maximă. Pentru că 26- 24 nu e cifra maximă. Pentru că la început de clasa a 9-a mai sunt încă două locuri rezervate, unul pentru copiii cu cerințe speciale, unul pentru copiii de etnie romă şi mai ai voie prin transferuri încă 3. Practic acest 26 ajunge tot la un număr mare, un număr de 31 de elevi.”

Inspectoratele şcolare au timp până la 1 februarie să transmită Ministerului Educaţiei proiectele pentru planurile de şcolarizare pentru următorul an.