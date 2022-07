Admitere facultate 2022. Care sunt cele mai căutate facultăți din România

„Ce vrei să te faci când o să fii mare”, o întrebare care ne pune pe gânduri încă de la vârste fragede.

Dacă în perioada copilăriei, mulți spuneau că vor să devină doctori, polițiști sau profesori, odată ajunși în momentul în care trebuie să se gândească la facultate, mulți elevi sunt confuzi.

Cele mai căutate meserii ale viitorului

Potivit unei analize efectuate de Linkedin și menționată pe hipo.ro este posibil ca în 2030 să existe anunțuri de recrutate pentru creator de organe, instalator de biofilm, consultant în valută digital sau controlor de trafic al dronelor.

Potrivit Ordinului nr. 38/82/2022 publicat la 11 februarie 2022, privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România, au fost introduce 69 de meserii noi, printre care, etnomuzicolog,expert în prăjirea cafelei sau stilist extensii gene

Ce factori te determină să alegi o facultate

Prestigiul și gradul de inovare al universităților

În momentul în care se decid să se înscrie la facultate, studenții iau în calcul mai multe aspecte.

Odată ce au primit rezultatele la Bacalaureat 2022, studenții fac căutări pe Google pentru a afla cât mai multe informații despre universitățiile la care se pot înscrie.

Pe lângă perioada disponibilă de admitere, ultimele medii și taxele aferente anului de studiu, studenții sunt interesați și de numărul de dosare depuse în anii trecuți.

Spre exemplu, la Universitatea din București, în 2021 au fost depuse aproape 39.000 de dosare de admitere, cel mai mare număr de candidaturi din ultimii 12 ani, potrivit unibuc.ro

Gradul de inovare al facultății reprezintă un alt aspect important pentru studenți. Acesta se referă atât la cât modul de structurare al cursurilor, cât și introducerea de informații care să aibă o aplicabilitate cât mai mare în job-urile pe care și le doresc.

De exemplu, Facultatea de Marketing ar trebui să ofere cursuri despre marketing-ul digital, e-commerce, copywriting și alte ramuri moderne din marketing.

Oportunitățile de muncă din viitor



Din păcate există foarte mulți studenți care termină studiile superioare și își găsesc locuri de muncă într-un cu totul al domeniu, decât cel în care s-au specializat în facultate.

Dacă în urmă cu 10 ani, oamenii nu se gândeau că o să existe job-uri ca Social Media Specialist sau PPC Account Executive, în momentul de fața foarte mulți studenți sunt interesați de domeniul digital și vor să ocupe una dintre funcțiile mențioante mai sus.

Admitere la Facultate 2022

Conform informațiilor publice furnizate de către Ministerului Educației Naționale, în România există 93 de universități private și de stat situate în 23 de orașe din țară.

• 53 de instituții acreditate de învățământ superior de stat (46 civile și 7 militare);

• 40 instituții de învățământ superior private (34 acreditate și 6 autorizate provizoriu)

Pentru anul universitar 2022-2023, Minsiterul Educației a anunțat că va oferi granturi de studii pentru 63.729 de absolvenți de liceu care se înscriu în anul universitar 2022-2023.

Top meserii de viitor

College Foundation of North Carolina a realizat un top al meseriilor de viitor din punct de vedere al cererii și al salariului.

1. Medicii și asistenți

O întrebare importantă pe care ar trebuie să și-o adreseze viitorii stundeți în momentul în care vor să se înscrie la facultate este de ce servicii vor avea nevoie întotdeauna oamenii.

Bineînțeles în topul listei sunt asistenții și medicii, pentru că oamenii vor avea nevoie întotdeauna de îngrijiri medicale.

Pentru a deveni asistenți medical, absolvenții pot urma cursuri de profil în cadrul unei postliceale sanitare.

Postlicealele sanitare au o durată a studiilor de 3 ani.

Printre postlicealele care oferă pregătire viitorilor asistenți menționăm:

► Școala Postliceala Sanitară „Fundeni” din București

Înscrieriele la Școala Postliceala Sanitară „Fundeni” din București se defășoară între două etape, după cum urmează:

-18 iulie-12 august 2022

- 29 august-30 august 2022

► La Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din București, înscrierile au loc în perioada 1-31 iulie 2022.

► Școala Sanitară Postliceală “Sfântul Vasile cel Mare” din Ploiești

► Școala Postliceală Sanitară din Buzău

► La Școala Postliceală Sanitară „Sfântul Vasile cel Mare” din Ploiești, înscrierile au loc în perioada 25 iulie-9 septembrie 2022

În ceea ce privește meseria de medic, durata studiilor este de șase ani.

Mai jos, menționăm cele cinci faculătăți de medicină din țară, la care se însriu anual mii de studenți.

► Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București

Perioada de înscriere 5-15 iulie 2022

► Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Perioada de înscriere 6-15 septembrie 2022

► Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Perioada de înscriere 4-15 iulie 2022



► Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova

Înscrierea candidaţilor se va efectua exclusiv online pentru toate programele de studii în perioada 11 iulie 2022, ora 10-17 iulie 2022, ora 14:00.

► Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

Perioada de înscriere: 16-21 iulie 2022

2. Analiști de date

Interesul pentru o carieră în domeniul analizării datelor a explodat în ultimii zece ani, tot mai mulți studenții alegând acest domeniu datorită renumerației.

Un articol de la Forbes a detaliat că doar 26% dintre locurile de muncă care au legătură cu analiza datelor din SUA sunt ocupate de femei.

Pentru a încuraja femeile să lucreze în domeniul analizării datelor, Reshma a hotărât să lanseze Girls Who Code, o organizație non profit.

Programul le învață pe fete despre lumea interesantă a datelor și cum pot intra în acest domeniu.

Facultățiile din România care pregătesc studenții pentru o carieră în domeniul analizei datelor sunt:

► Facultatea de Matematică și Informatică din cadrulUniversitatății Babeș-Bolyai din Cluj Napoca

Perioada de înscriere: 12-13 septembrie 2022

► Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București

Perioada de înscriere: 23 iunie-5 iulie 2022

Potrivit informațiilor de pe site-ul oficial al facultății, după terminarea studiilor, studenții au 90% șanse să-și găsească un loc de muncă, ca analist financiar bancar, specialist sistem asigurări, administrator baze de date, administrator rețele de date și de telefonie peste Internet (VoIP), analist software, consultant în informatică, proiectant sisteme informatice, etc.

► Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din București

Perioada de înscriere: 4-8 iulie 2022

► Facultatea de Informatică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Perioada de înscriere:11-16 iulie 2022



Pentru a le oferi o îndrumare viitorilor studenții, conducerea facultății a publicat pe site-ul oficial, părerea foștilor absolvenți, care acum ocupă job-uri la companii de renume din țară.

„Sunt un absolvent al Facultăţii de Informatică a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Mă consider, din acest punct de vedere, o persoană privilegiată că am avut şansa să fiu educat de profesori recunoscuţi şi deschişi, şi să am colegi studenţi de la care am avut multe de învăţat. Prin această şcoală, am reuşit să fructific oportunităţi, necesare şi deschise tuturor colegilor; din altruism, vă invit să le descoperiţi singuri (…)” Alexandru Pruteanu (absolvent FII 2001), Microsoft Romania.

► Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din București

Admitere la Politehnică se desfășoară în mai multe etape, după cum urmează:

Sesiunea I – Admitere anticipată (concurs de dosare

sau concurs cu probe scrise)

Sesiunea II – Admitere (concurs cu probe scrise sau concurs de

dosare) și acolo unde este cazul,

Sesiunea III – Admitere-completare (concurs de dosare).

Fiecare dintre sesiunile de admitere are trei faze:

Sesiunea I

Faza I – Înscriere la sesiunea curentă 28 aprilie 2022

Faza II – Admitere preliminară- 3 mai 2032

Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc,

participare la glisare- 7-9 iulie 2022

Sesiunea II

Faza I- Înscriere - 4 iulie 2022

Fazei II – Admitere preliminară-18 iulie 2022

Faza III – Admitere Etapa II- 21 iulie 2022

Sesiunea III



După finalizarea înmatriculării din Sesiunea II, Comisia centrală și Comisiile locale de admitere stabilesc eventualele locuri vacante pentru fiecare dintre facultăți.

► Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din Timișoara

Perioada de înscriere: 27 iunie- 29 iulie 2022

► Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare din cadrul Universității din Pitești

Perioada de înscriere: 1 august-13 septembrie 2022

► Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca

Perioada de înscriere: 15 iunie – 12 iulie

► Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

Perioada de înscriere: 4-14 iulie 2022

3. Dentiști

Printre meseriile de viitor care ar trebuie să prezinte interes pentru studenți sunt cele de medic dentist.

Viitori studenți care vor să specializeze în medicina dentară trebuie să urmeze cursurile la unda dintre următoarele facultăți:

► Facultatea de Medicină dentară din cadrul Universității Titu Maiorescu din București

Perioada de înscriere 1 iulie 2022-20 iulie 2022 – pentru înscrieri fizice, la sediul facultății

Perioada de inscriere: 01 iulie – 18 iulie 2022 – pentru înscrieri online

► Facultatea de Medicina dentară din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din București

Perioada de înscriere: 5-14 iulie 2022



► Facultatea de Medicina dentara din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hatieganu “ din Cluj – Napoca

Perioada de înscriere: 4-15 iulie 2022



► Facultatea de Medicină dentară din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța

Perioada de admitere: 4-25 iulie 2022



► Facultatea de Medicina dentara din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova

Perioada de admitere: 11-17 iulie 2022

► Facultatea de Medicina dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „ Dunărea de jos ” din Galați

Perioada de admitere: 1-11 septembrie 2022

► Facultatea de Medicină dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „ Grigore T. Popa” din Iași

Perioada de admitere: 6-15 septembrie 2022



► Facultatea de Medicină „Victor Papilian” din cadrul Universității „ Lucian Blaga” din Sibiu

Perioada de admitere: 05-20 iulie 2022



► Facultatea de Medicină dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

Perioada de înscriere: 16-21 iulie 2022

4. Medici veterinari

Medicii veterianari completează lista cu topul meseriilor de viitor.

Pentru a avea pregătirea necesară, tinerii trebuie să urmeze cursurile la una dintre următoarele facultăți:

► Facultatea de Medicină Veterinară din București din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Perioada de înscriere: 4-22 iulie 2022

► Facultatea de Medicină Veterinară din Iași

Perioada de înscriere pentru sesiunea din vară: 11-22 iulie 2022

Perioada de înscriere pentru sesiunea din toamnă: 5-8 septembrie 2022.

► Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj Napoca

Perioada de înscriere: 4-29 iulie 2022

► Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara

Perioada de înscriere pentru sesiunea din vară: 11-27 iulie 2022

Perioada de înscriere pentru sesiunea din toamnă: 5-16 septembrie 2022

5. Ingineria instalațiilor

Pe locul șase în top meserii de viitor întâlnim meseria de electrician și instalator

Pentru a urma o carieră în domeniul ingeriei instalațiilor, candidații trebuie să se înscrie la următoarele faculăți:

► Facultatea de Inginerie a Instalațiilor din cadrul Universității Tehnice de Construcții București

Perioada de înscriere: 2-13 iulie 2022

► Facultatea de Energetică din cadrul Universității Politehnice din București

Perioada de înscriere este aceeași ca în cazul Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din București

► Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică din cadrul Universității Politehnica din București

► Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București

Pentru sesiunea din vară, înscrierile se fac în perioada: 2-13 iulie 2022

Pentru sesiunea din toamnă, înscrierile se fac în perioada: 1-6 septembrie

► Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca

Perioada de înscriere: 15-12 iulie

► Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Perioada de înscriere: 4-14 iulie 2022

► Facultatea de Inginerie Mecanică din cadrul Universității Transilvania din Brașov

Perioada de admitere: 1-16 iulie 2022

6. Psihologi

Următoarea profesie dorită de studenți este cea de psiholog sau terapeut. Atât în București, cât și în țară, absolvenții au multiple facultăți pe care să le urmeze.

Printre facultățile care le oferă studențiilor pregătire în domeniul psihologie, amintim:

► Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București

Perioada de admitere: 5-15 iulie 2022

► Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași

Pentru de înscriere pentru sesiunea din vară: 11 - 16 iulie 2022

Pentru de înscriere pentru sesiunea din toamnă: 5 - 7 septembrie 2022

► Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Babeș-Bolay din Cluj-Napoca

Perioada de admitere: 11-15 iulie

► Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Brașov din cadrul Universității Spiru Haret din Brașov

Perioada de înscriere: 1-23 iulie 2022

7. Specialiști în Inteligență Artificială

„Tehnologiile bazate pe Inteligența Artificială pot influența semnificativ toate sectoarele majore de activitate. Acestea vor juca un rol esențial în definirea economiei globale, a securității și bunăstării lumii întregi. Activități cognitive complexe făcute de om precum rezolvarea problemelor, învățarea, creația, atenția, memoria, raționamentul și chiar sentimentele pot fi emulate de programatori și computere, potrivit declarației lui Nicolae Ciucă, premierul României, prezentată pe gov.ro

Începând din 2018 s-a dat startul proiectului Repatriot AL în cadrul căruia un grup format de specialiști contribuie la crearea unei viziuni pentru dezvoltarea soluțiilor și tehnologiilor de inteligență artificială.

Având, în vedere că domeniul avansează puțin câte puțin este nevoie de oameni dornici care vor să proiecteze gadgeturi bazate pe IA care să contribuie la ușurarea vieții cetățenilor.

Absolvenții care vor să dobândească cunoștiințe în domeniul tehnologiei informațiilor se pot înscrie la facultățiile cu profil Informartică din București și din țară.

8. Programatori

Rămânem tot în domeniul tehnologiei informațiilor și prezentăm altă meserie de viitor aleasă de studenți, și anume, programatori sau software developers.

În ziua de astăzi, domeniul IT este la mare căutare printre proaspeții absolvenții.

Lunar, pe platformele de angajare sunt 40.000 de aplicări pentru joburi în domeniul IT, iar fața de 2021, oferta de joburi a crescut cu 10%.

Printre cele mai căuate job-uri din domeniul IT de pe platforma BestJobs, menționăm poziția de programator full stack.

Programatorii Full Stack sunt cei care au cunoștințe atât de frontend, cât și de backend, înțelegând ambele procese și strategii.

Un entry level de obicei începe ca Dezvoltator frontend sau backend și apoi, pe măsură ce dobândește experiență își crește aria de expertiză.

Absolvenții de liceu care doresc să obțină un job de programator, software developer sau altceva în domeniul IT trebuie să urmeze cursurile unei facultăți de Informatică.

Vezi mai sus la categoria analiștilor de date, programul de admitere la facultățile din țară.

9. Experți în securitate cibernetică

În ultimul timp, tot mai multe companii din domeniul public și privat sunt supuse atacurilor cibernetice.

Cel mai recent atac a fos în luna aprilie 2022, atunci când Site-ul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost subiectul unui atac de tip DDoS ((Distributed Denial-of-Service).

Pentru a urma o carieră în domeniul securității cibernetice, absolvenții claselor a XII-a trebuie să urmeze cursurile unei faculății de informatică.

Dată publicare: 21-07-2022 11:11