Inspector școlar: "Buni, proşti, răi, urâţi, PSD trebuie să-şi impună oamenii"

Un inspector școlar general din Brăila, aflat la final de mandat, critică PSD și miniștrii care s-au perindat la conducerea Ministerului Educației în ultimii 4 ani, considerându-i vinovați pentru situația din învățământ.

Cătălin Canciu, unul dintre cei 13 inspectori demişi în 2017 de Ministerul Educaţiei condus de Liviu Pop şi care şi-au recâştigat în instanţă mandatele, scrie pe Facebook, la final de mandat, că au fost patru ani grei, în care s-a luptat cu PSD care a vrut să-şi impună oamenii.

”Sfârşit de mandat! S-au încheiat 4 ani frumoşi în care am putut cultiva permanent o atmosferă de onestitate, corectitudine şi echilibru, în care nu am stat niciun moment în genunchi pentru a primi ceva de la troaca politică a prezentului. Un mandat obţinut curat prin concurs, în concurenţă cu un candidat susţinut de PSD, într-o guvernare pesedistă. (...) Un mandat greu în care am “schimbat” opt miniştri, fiecare cu frustrările sale, unii semidocţi certaţi cu limba maternă şi logica bunului-simţ, lipsiţi de cultură şi educaţie, alţii “eroi ai reformei”, aproape toţi adevărate ghiulele pregătite să se detoneze pentru a şubrezi sistemul de învăţământ la maximum. Cu reguli schimbate din mers, cu o birocraţie istovioare “emanată” de cei peste 500 de funcţionari ministeriali la care a trebuit să facem faţă (peste 60.000 de documente intrate şi/sau ieşite din instituţie în cei patru ani), cu legi într-o permanentă schimbare, imposibil de aplicat în care sintagma “de regulă” abundă, cu manuale de tot felul - greşite, de sport, unice şi compendii etc”, a scris Cătălin Canciu pe Facebook.

Acesta explică că pe durata mandatului său ”şcoala brăileană a primit doar firimituri pentru modernizare, pentru materiale didactice sau altceva pentru progresul ei”.

”Doar cârpeli şi populism ieftin! Chiar dacă au încercat să îşi bată joc de mine, demiţându-mă de două ori, obligându-mă să-mi caut dreptatea prin sălile de judecată, procese pe care le-am câştigat pe linie, au reuşit să construiască un om puternic care dacă ar avea posibilitatea să întoarcă Lumea în 2015, ar merge pe acelaşi drum pentru că în jurul lui sunt mulţi, mulţi semeni deosebiţi care îşi doresc o altă Românie pentru care trebuie să lupte”, a mai scris Canciu.

Cătălin Canciu: ”Lucrurile nu rămân aici”

Cătălin Canciu a explicat, pentru News.ro, faptul că a câştigat de partea sa mulţi colegi, mulţi simţindu-se reprezentaţi de cuvintele sale.

Întrebat dacă se aştepta să fie atât de dificil, când a concurat pentru post, Canciu a spus: ”Mă aşteptam să fie dificil, pentru că PSD doreşte să îşi impună oamenii, buni, proşti, răi, urâţi trebuie să şi-i impună. Am prins şi un moment în care nimic nu au mai fost în regulă. Pur şi simplu s-au călcat în picioare multe alte lucruri foarte importante, nu mandatul unui inspector şcolar general. Au distrus justiţie, au distrus sănătate, au distrus lucruri esenţiale Eu sunt un om şi atâta tot, dar nu mi-am imaginat nicio secundă înverşunarea cu care vor încerca şi au încercat să mă elimine. Nu şi-au dat seama cu cine au de-a face. Eu, de fapt, am şi creat curentul celor 13 pentru că am creat un grup de WhatsApp am fost atunci extrem de vocal cu colegii, am făcut plângere penală. Toate lucrurile astea le-am făcut pentru că eu nu suport să fiu călcat în picioare pe munca mea, pe numele meu”.

Cătălin Canciu a explicat că ”lucrurile nu rămân aici”.

”Lucrurile nu rămân aici, se va schimba puterea, oamenii care şi-au bătut joc de noi vor plăti. Nu este o ameninţare, este o dorinţă de-a mea şi nu cred că într-o ţară europeană se va întâmpla altfel”, a mai spus Canciu.

Acesta a explicat că există un dosar penal făcut pe numele secretarilor de stat care au semnat evaluările ”false” în baza cărora 13 inspectori şcolari au fost demişi în august 2017.

În august 2017, inspectorii generali şcolari din 13 judeţe au fost anunţaţi, printr-o informare transmisă vinerea seara prin fax, că mandatul lor încetează începând cu 4 septembrie, întrucât la o evaluare făcută la cererea ministrului Educaţiei, Liviu Pop, ar fi fost descoperite mai multe nereguli în contractele lor de management.

Toţi au contestat în instanţă ordinele de demitere şi au câştigat, fiind contestate şi evaluările în baza cărora au fost demişi.

