EFdeN lansează primul curs opțional de sustenabilitate aplicată pentru liceeni, la Colegiul Național Gheorghe Lazăr

Proiectul, susținut de PRO TV, va fi implementat inițial la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București, ca parte a programului educațional „EFdeTeach”, cu obiectivul de a extinde acest curs la nivel național în anii următori, ca parte din curricula de materii opționale.

Cursul vine ca răspuns la nevoia tot mai mare de a integra educația pentru sustenabilitate în programa școlară și de a oferi elevilor oportunități de învățare practică, care să contribuie la transformarea tinerilor de azi în liderii sustenabili de mâine.

„Sustenabilitatea nu este doar despre mediu, ea este definită și de componentele sociale și economice, astfel că am gândit o programă școlară care să înglobeze toate cele trei aspecte, având la bază cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU. Ne-am inspirat din metode de predare internaționale care au la bază foarte multă învățare autodidactă, practică și experiențială”, declară Corina Fugaru, Project Manager EFdeTeach

O soluție educațională de viitor

„SustenAbilitate 2.0” propune o curriculă modernă și interactivă, prin care sustenabilitatea să devină mult mai accesibilă tinerilor din România. Cursul va introduce elevii în subiecte esențiale, inspirate din cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU. Aceștia vor aborda concepte precum tehnologiile verzi, economia circulară și bunele practici de mediu, egalitatea de gen, antreprenoriat și multe altele, într-un mod interactiv și adaptat nevoilor lor. Prin activități practice și experiențiale, aceștia vor învăța cum pot genera schimbări reale în comunitățile lor și cum pot contribui la un viitor mai verde și mai sustenabil. Elevii vor avea parte de un format autodidact, în care vor dezvolta foarte multe competențe practice și sociale, diferite de cursurile clasice.

„Suntem o companie care înțelege impactul pe care-l are zilnic asupra societății și crede că, prin acțiunile sale, poate genera schimbări pozitive pe termen lung. Am ales să nu stăm deoparte, să ne implicăm activ atât în proiecte care sprijină educația, cât și în cele care promovează sustenabilitatea. Îi încurajăm pe tineri să descopere mai multe despre un comportament responsabil și prietenos cu mediul, doar așa vom putea lăsa moștenire generațiilor viitoare o România verde!”, spune Hanaan Yaseen, Strategy and ESG Manager PRO TV.

Beneficii pentru profesori și elevi

Pe lângă oportunitățile oferite elevilor, și profesorii vor beneficia de formare și sprijin din partea specialiștilor EFdeN și a altor experți, precum și din mediul academic. Acest lucru le va permite să integreze metode inovatoare de predare și să facă lecțiile mai atractive și relevante. Accesul la resurse educaționale actualizate și la tehnologiile de ultimă generație va facilita atât înțelegerea teoretică, cât și aplicarea practică a principiilor de sustenabilitate.

„Mă bucur că această inițiativă este lansată într-un liceu. Și mă bucur că ea aparține unei echipe tinere, cu dorința de a produce schimbarea – tinerii au potențialul de a fi promotori ai schimbării în bine! Instrumente precum cursul <<SustenAbilitate 2.0>> sunt extrem de importante pentru creșterea nivelului de conștientizare a importanței respectării principiilor sustenabilității. Nu întâmplător obiectivul de dezvoltare durabilă 4, <<Educație de calitate>>, este fundamentul dezvoltării durabile. Pentru că țintele acestui obiectiv sunt nu doar asigurarea competențelor de bază, precum alfabetizarea și aritmetica elementară, ci și asigurarea accesului la educație pentru fiecare copil, eliminarea inechităților, creșterea numărului de tineri care dețin competențe relevante pentru integrarea pe piața muncii. Împărtășesc, asemeni dumneavoastră, încrederea în comunități sustenabile, în care trăiesc oameni educați, și vă sunt alături!”, spune Ligia Deca, Ministrul Educației

Un vis la nivel național: sustenabilitatea în fiecare liceu

Proiectul „SustenAbilitate 2.0” este parte dintr-o viziune mai amplă a EFdeN: transformarea educației pentru sustenabilitate într-o prioritate națională. Cursul are potențialul de a deveni un reper în educația românească, oferind o alternativă educațională valoroasă și extrem de necesară în fața provocărilor climatice și de mediu cu care ne confruntăm. Obiectivul pe termen lung este ca această curriculă să fie implementată în cât mai multe licee din România, devenind parte dintr-un program opțional recunoscut la nivel național.

„Dragi copii și tineri, stimați profesori, fiți lideri ai schimbării! Implicați-vă în viața comunității și aveți încredere în potențialul vostru de a face o lume mai bună! Nu în ultimul rând, fiți ambasadori ai sustenabilității în comunitățile voastre!”, completează Ligia Deca

Despre EFdeN

EFdeN este un ONG dedicat formării tinerilor prin proiectarea, executarea și implementarea modelelor de bune practici în funcție de natură și îmbunătățirii comunităților prin intermediul unor proiecte inovatoare. În decursul celor 10 ani de activitate, EFdeN a implicat sute de studenți în realizarea de case eficiente și alte inițiative menite să promoveze sustenabilitatea în România. Cu o prezență remarcabilă în domeniul construcțiilor verzi, EFdeN a câștigat peste 40 de premii naţionale şi internaţionale pentru proiectare şi construirea a două dintre cele mai sustenabile case din lume cu care a concurat la cea mai importantă competiţie mondială Solar Decathlon în 2014, la Versailles şi 2018, în Dubai și 2022, în Wuppertal. Plecând de la participarea la Solar Decathlon, EFdeN este implicat în tot ceea ce ține de sustenabilitate în România, de la legislație și elaborarea politicilor până la educație și dezvoltarea orașelor. În prezent activează pe două direcții: D1 - Educație: De mediu, în sfera construcțiilor și energiei, D2 - Soluții sustenabile: Proiectăm, implementăm și executăm soluții sustenabile în funcție de natură.

EFdeN poate fi vizitat în continuare printr-o programare în prealabil în incinta Facultății de Inginerie a Instalațiilor din cadrul UTCB.

