Ce reprezintă testele vocaționale folosite de școlile din lume. Îi ajută pe adolescenții români să aleagă drumul în viață

Datele oficiale arată că elevii ar prefera o carieră în medicină, administrarea afacerilor sau justiție.

Yoji are 17 ani și este elev la un liceu din București. Își dorește să lucreze în străinătate, în domeniul investigațiilor criminale sau IT. Părinții s-au gândit să meargă la un specialist pentru testarea vocațională.

Edyt Urban, mama lui Yoji: „Sunt copii axați deja pe ce vor să facă în viitor, real, medicină etc, dar al meu nu e așa. Îi plac mai multe și nu știm, și am zis că acest test l-ar putea ajuta ca să poată lua o hotărâre”.

Testările vocaționale și de orientare în carieră sunt subvenționate de stat și se fac gratuit în școli și licee. Părintele trebuie să depună o cerere la consilierul școlar.

Aura Stănescu, director CMBRAE: „Testul durează cam o oră jumătate doar. La final avem un raport care arată cam așa și el ne spune, în primul rând, cum e copilul, ce tip de personalitate are, apoi cum se înțelege cu mediul lui, cum socializează, dacă socializează, cum interacționează cu familia, ce aptitudini are și, la final, se face o armonizare între cum e el, ce capacități are și diferite domenii, și arată aici cu care e mai potrivit”.

În București, de exemplu, peste 77% dintre adolescenții de 14 și 15 ani spun că își aleg liceul după ce se consultă cu familia, restul sunt influențați de prieteni. Indiferent că e făcut gratuit la școală sau la un cabinet privat contra cost, testul îl poate ajuta pe adolescent să aleagă un domeniu. Adultul cu care stă de vorbă îi poate cere lămuriri suplimentare.

Carmen Trutescu, psihiatru: „Așteptarea inițială este să afle la ce sunt buni, care sunt competențele, care e meseria care li se potrivește cel mai tare. Ar fi ideal ca rezultatul să se potrivească pe așteptarea lor, a adolescenților. Rezultatul e, însă, promițător. Avem o gamă largă de orientări profesionale. Uneori ne potrivim cu una, alteori ne vin idei noi. Practic, descoperim anumite zone profesionale la care nu ne-am gândit niciodată”.

Cristina Nedelcu, psiholog: „Dacă părintele are niște așteptări foarte ridicate, automat dacă copilul nu poate, va apărea frustrare și închidere socială. Ca părinți trebuie să fim atenți la ce își dorește copilul și să îl ghidăm în funcție de aptitudinile lui, în direcția care trebuie și nu unde ne dorim noi să fie el”.

Anul trecut, în Capitală, peste 9.000 de elevi de clasa a VIII-a au completat formularele vocaționale puse la dispoziție de stat. Domeniile preferate de ei au fost medicina, afacerile și IT. Mai mult de 30%, spune raportul oficial, își doresc să profeseze în străinătate.

