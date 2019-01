Andronescu: „Nu am vorbit despre reintroducerea repetenţiei în clasele primare”

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a negat marți că ar fi vorbit despre introducerea repetenției în ciclul primar.

„Nu am vorbit despre reintroducerea repetenţiei, ci despre faptul că nu avem repetenţie până în clasa a treia. Nu o să mai vorbesc despre lucrul acesta, pentru că intenţia mea era să vorbesc despre acele metode pe care trebuie să le aplicăm în aşa fel încât un copil absolvent al clasei a IV-a şi al ciclului primar să ştie să citească, să ştie să calculeze, să ştie să scrie corect. Va trebui să ne luăm toate măsurile necesare astfel încât să nu ne trezim că la evaluarea de la clasa a VIII-a avem copii care nu scriu corect, care nu ştiu să citească sau nu ştiu să scrie. Deci măsuri reparatorii, măsuri care să reducă, chiar să elimine, decalajul dintre copiii aceleiaşi clase. Va trebui să le luăm şi asta vom face. Repet încă o dată răspicat: nu am avut această idee şi nici nu am cum să o am, dar va trebui să luăm alte măsuri care să nu mai permită aceste decalaje", a spus Ecaterina Andronescu, informează Agerpres.

Potrivit acesteia, una dintre măsuri pentru reducerea decalajelor ar fi ca acei copii care întâmpină dificultăţi la învăţare să fie chemaţi suplimentar la şcoală, să li se asigure profesori de sprijin.

„Mă uit la ce fac şi alţii. De exemplu, în Franţa, copiii între care apar decalaje, cei care rămân în urmă, (...) sunt chemaţi vara la şcoală astfel încât să existe acea pregătire remedială. Poate îi chemăm suplimentar pe parcursul săptămânii, găsim mai multe formule, poate asigurăm un profesor de sprijin, deci sunt multe variante la care ne gândim acum, dar pe care le vom introduce în viitoarea lege a Educaţiei", a mai spus Andronescu.

Anterior, Ecaterina Andronescu precizase la Digi24 că legea prevede că nu pot fi lăsaţi repetenţi copiii până la clasa a lll-a, dar acest lucru trebuie schimbat, pentru că este o greşeală, potrivit News.ro.

Ministrul Educaţiei vrea să introducă un examen care amintește de "treapta" din comunism

„Din păcate, e o prevedere legală, până în clasa a treia copiii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Cred că trebuie să revenim asupra acestui aspect pentru că, iată, unde suntem. Ajungem la clasa a opta şi atunci constatăm că nu ştiu să scrie bine, că nu ştiu să calculeze bine şi că 36% nu sunt în stare să ia 5 la evaluarea de la clasa a opta. Cred că obiectivele de care vorbeam trebuie stabilite prin lege şi în fişa postului fiecărui profesor”, a declarat Ecaterina Andronescu la Digi24, citată de news.ro.

Întrebată dacă acest obiectiv, de a nu lăsa repetent un copil de clasa I, este o greşeală, Andronescu a răspuns: „Categoric”.

