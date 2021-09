Agenţia de Credite şi Burse de Studii nu a acordat niciun credit studenților, de când a fost înființată

La „Agenția de credite și burse” pentru studenți, o instituție de stat din subordinea Ministerului Educației, cei 11 angajați, din care doi directori, au reușit în lunile de vară să acorde șapte burse și zero credite.

Dacă burse au mai acordat, una anul trecut, şi câteva sute în anii de dinaintea pandemiei, credite nu au fost acordate niciodată. Şefa agenţiei spune că e ''doar o problemă de topică în numele direcţiei şi că angajaţii nu primesc bani degeaba, ci muncesc mult, iar reprezentanţii ministerului spun că nu s-au găsit bani pentru credite şi educaţie.

Discuție cu camera ascunsă:

- ”Pentru credite și burse?”

- „Da, luați loc.”

- „Aș dori si eu un credit…”

- „Nu avem, în acest moment nu este programul.”

De fapt, programul are 12 ani de când a fost înfiinţată „Agenţia de credite şi burse”. Subordonată Ministerului Educaţiei, această instituţie de stat are un sediu în care am găsit cinci angajate, restul fiind în concediu.

- „Ne-ați prins pe nepregătite, scuze ţinută, dar e vineri şi suntem mai....”

- „E program şi scurt azi.”

- „Astăzi e până la două, da.''

Citește și iLIkeIT. Cum îi poate ajuta robotul Mirai pe elevii care învață online

Angajaţii îşi desfăşoară activitatea în trei săli.

- „Aici e direcţia de burse, comunicatele pe ţări, ce am făcut pe burse.

- „Știţi cumva câte burse s-au dat de la începutul anului?”

- „Păi anul acesta n-au plecat încă. Pe vară au fost șapte. Aici e sala de consiliu. Aici doamnele se ocupă de contabilitate şi de plata burselor.''

“Agenția de credite'' aşa cum îi spune şi numele, ar trebui să le ofere împrumuturi studenţilor pentru a putea studia. A fost înfiinţată în 2009, de atunci au trecut 12 ani şi nu s-a acordat absolut niciun credit. Nu există norme pentru asta şi nici angajaţi. În cadrul agenţiei funcţionează doar direcţia de burse de studiu. Sunt 11 angajaţi, iar peste vară aceştia au ajutat doar 7 studenţi.

Practic, după ce studenţii caută variantele de burse, angajaţii finalizează actele de care aceştia au nevoie să plece la facultăţi din alte ţări. Înainte de pandemie cel mult 150 aveau nevoie de aceste servicii, din cei peste 10.000 care pleacă anual să studieze în străinătate.

Pentru acest serviciu, un angajat câştiga lunar cel puţin 4.000 de lei, iar directoarea agenţiei 8.000.

Reporter: „De cât timp sunteţi director acolo?”

Magda Jianu, directoarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studiu: „Din 2009, de la instituire.”

Reporter: „Vi se pare normal să conduceţi o agenţie care nu se ocupă cu ceea ce ar trebui?”

Magda Jianu, directoarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studiu: „Mi se pare normal să conduc o agenţie care totuşi se ocupă de oferirea burselor de studii în străinătate. Dumneavoastră v-aţi legat de topica cuvintelor: agenţia de credite şi burse.”

Reporter: „E mai mult decât topică.”

Magda Jianu, directoarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studiu: „Ba nu, e vorba de topică. Dacă vă uitaţi pe atribuţii, o să vedeţi că atribuţiile esenţiale sunt pe burse.”

Dincolo de topică, în 12 ani nimeni din Ministerul Educaţiei ori al Finanţelor nu a reuşit să atragă băncile în cadrul agenţiei, astfel încât studenţii să poată lua credite pentru şcoală. Problema este că statul român nu putea să garanteze că băncile îşi vor recupera banii.

Magda Jianu, directoarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studiu: „Probabil asta e filozofia.”

Reporter: „Și cine a greşit? Cine trebuia să se ocupe de asta?”

Magda Jianu, directoarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studiu: „Nu ştiu cine a greşit sau cine trebuia să se ocupe de asta, sper că nu înregistraţi asta.”

Reporter: „Credeţi că timp de 12 ani nu se puteau găsi soluţii pt această agenţie?”

Secretar de stat Gigel Paraschiv: „S-au căutat soluţii şi s-au purtat discuţii, dar trebuie să găseşti resurse, de fiecare dată. Nu, acum nu avem resurse, nu este momentul pentru educație.''

Agenţia cheltuieşte anual un milion de lei pentru întreţinere şi salarii.

România a avut un program de împrumut pentru studii numit ''Investește în tine'' care a funcţionat doi ani. 2175 de tineri au accesat bani prin acest proiect, apoi nu s-au mai alocat fonduri.

Aşa că, în acest moment singura variantă pe care o pot alege tinerii pentru a studia sunt fondurile private, însă trebuie să aibă şi un venit cu care să garanteze.