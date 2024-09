Admiterea de toamnă aduce surprize neplăcute: locurile bugetate sunt aproape epuizate. Cât este taxa la facultăți

Majoritatea locurilor la buget s-au ocupat încă din vară, când au fost mai mulţi candidaţi decât în anii trecuţi şi cu medii mai bune.

Există însă şi o veste bună - unele universităţi anunţă domenii noi de studiu, deşi acesta este un obicei al admiterilor de vară.

La Universitatea Politehnica Timișoara mai sunt disponibile în această toamnă doar 180 de locuri bugetate din cele aproape 2.300 câte au fost alocate întregului an universitar.

Andreea Topliceanu, candidată: „Nu am găsit ceva interesant. Am mai dat o dată proba de admitere, am picat-o și am încercat din nou.”

Aşa că în loc de Resurse Umane, tânăra a ales Management. Acolo a mai găsit ceva disponibil, din cele 300 de locuri pe care Universitatea de Vest din Timișoara le mai are libere.

La Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca mai sunt 160 de locuri la buget, la licență.

Adriana Morea, secretar admitere USAMV Cluj-Napoca:

„Locuri mai puține la buget sunt la Medicină Veterinară, măsurători terestre și cadastru, acolo doar la taxă, industria alimentară, agricultură, peisagistică.”

Situația se repetă la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor din cadrul Universității, unde toate locurile de la master de la buget au fost ocupate, iar la licență au mai rămas 11.

Oana Leila Pop, prodecan cercetare USAMV Cluj-Napoca:

„În iulie anul acesta a fost o admitere mult mai bună în comparație cu anul trecut, locurile care s-au ocupat au fost mult mai multe. Bacalaureatul gradul de promovabilitate a fost mult mai mare.”

În unele centre au apărut specializări noi. De pildă, la Timișoara sunt 25 de locuri pentru Robotică în sistem dual, unde s-au înscris inclusiv candidați din București.

Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara:

„Am venit și cu programe multe de studii, noi, și pe master, și pe licență pentru care interesul este foarte mare.”

La Universitatea de Vest a apărut Geoinformatica, unde sunt 25 de locuri bugetate și 25 de locuri cu taxă.

Mădălin Bunoiu, prodecan Universitatea de Vest din Timișoara: „Este un program care îmbină Geografia cu Informatica și tehnicile moderne de studiu.”

În România, taxele la universităţi pornesc de la 3.500 de lei pe an și pot depăși 10.000 de lei.

