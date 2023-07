12 candidați la titularizare au primit nota 1. Cele mai mari note le-au primit cei care au venit din alte domenii

Iar rezultatele sunt vizibil mai slabe față de 2022. Interesul pentru un loc de muncă în învățământ a fost mai mare odată cu creșterea salariilor. Marți, de exemplu, au fost virate în conturile profesorilor și noile lefuri mărite.

Candidații au avut 4 ore să scrie tot ce știau ca să obțină statutul de dascăl, dar câțiva au predat foaia goală.

12 candidați la titularizare au primit nota 1, adică punctul din oficiu și nici măcar o sutime în plus. Aceste persoane, care au terminat un liceu pedagogic sau o facultate, n-au reușit să rezolve nici măcar un subiect, deși se presupune că vor să aibă meseria de dascăl. Cele mai slabe rezultate le-au avut absolvenții din promoția de anul acesta. 21% nu au luat nici măcar 5, și abia 45 la sută au luat peste 7.

Culmea e că au avut note mai bune cei care au venit din alte domenii.

Candidată: „Am fost plecată pe vas de croazieră, m-am plimbat, am văzut lumea, am învățat despre mine. Am dat la consiliere psihopedagogică, care ajută pe toți copiii”.

Cele mai multe note de 10 la titularizare au fost în București și în Cluj. Trist e că toți candidații - în afară de cei prinși la copiat- au șanse să ajungă la catedră. Dacă au măcar 5, vor preda ca suplinitori. Iar cei cu medii de corijență pot prelua clase ca profesori necalificați, dacă directorii nu vor găsi pensionari dispuși să acopere un post disponibil.

Altfel spus, cu acești suplinitori, mai slab pregătiți, calitatea actului educațional scade. Asta deși profesorii doar ce-au primit în conturi banii obținuți în urma grevei generale. În jur de 25% în plus la salariu, o primă de 1.500 de lei și indemnizații mai mari, pentru cei implicați în organizarea examenelor naționale.

Pe grupurile online dedicate profesorilor, părerile sunt împărțite. O victorie- asta spune o învățătoare despre salariul crescut- 4.860 de lei, după 5 ani de vechime. Alții consideră că banii în plus sunt bineveniți. Totuși, mulți sunt revoltați că debutanții au primit mai mult, față de dascălii cu experiență. Deși aceasta a fost principala revendicare a greviștilor.

