„Pantofii Iisus”, vânduți pentru 3.000$ perechea. Au apă sfințită în talpă

Pantofii controversați, creați de brandul MSCHF din Brooklyn, New York, au fost scoși la vânzare online marți.

Modelul de bază este Nike Air Max 97s, acesta fiind transformat ulterior de brandul MSCHF pentru a avea mai multe referințe către Iisus Hristos. Nike a transmis că nu se asociază în niciun fel cu creația.

Adidașii conțin, după cum susține compania, apă sfințită din Râul Iordan în talpă, au fost sfințiți de un preot și au un crucifix pe șireturile de la pantoful drept.

Pe partea exterioară a pantofului este scris un verset din Biblie, Matei 14:25, iar pe limba acestuia a fost pictată o picătură roșie, care simbolizează sângele lui Iisus.

Citatul din Biblie face referire la momentul în care Iisus a mers pe apă.

Directorul de vânzări al MSCHF, Daniel Greenberg, a declarat că brandul a fost „intrigat” de idea „culturii colaborărilor”.

„Ne-am gândit la colaborarea dintre Arizona Ice Tea și Adidas, unde o companie care vinde încălțăminte făcea reclamă unei companii care vinde ceai”, a spus Greenberg.

„Am vrut să scoatem în evidență cât de absurdă este această cultură a colaborării”, a spus directorul de vânzări.

Astfel, MSCHF a încercat să își imagineze cum ar arăta o colaborare cu Iisus Hristos și a creat acești adidași.

„Deci. Pantofii Iisus sunt un lucru real. Au apă din râul Iordan în talpă. Nu am cuvinte”, a scris un tânăr pe Twitter.

Mai mulți critici au descris produsul ca fiind „degradant și lipsit de respect”.

Stocul lansat de companie s-a vândut la câteva minute după ce a devenit disponibil online. Compania nu a precizat numărul de perechi vândute!

