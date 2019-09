A fost umilită în fața tuturor, din cauza pantofilor pe care îi purta. ”Mi-a fost rușine”

Patrycja este o tânără de 25 de ani din Brimingham, care a declarat că s-a simțit ”inconfortabil” în momentul în care paznicul clubului nu a lăsat-o să intre, din cauza încățărilor pe care le purta.

Mai mult, femeia spune că a fost respinsă de toate cluburile în care a vrut să intre în acea seară.

Patrycja a purtat un tricou scurt, o fustă albă și o pereche de încălțări cu tocul mic. Însă și prietenei sale i-a fost refuzat accesul în cluburi, din cauză că purta colanți negri, potrivit Mirror.

”Purtam pantof cu tocul destul de mic și o fustă. Am încercat să îl conving pe cel de la securitate să ne lase să intrăm, dar tot nu ne-a lăsat. Mi-a spus că tocurile mele sunt prea mici și că am nevoie de unele mult mai înalte. Mi-a fost foarte rușine, pentru că a spus toate astea în fața oamenilor”, a explicat tânăra.

Mai mult, Patrycja a vorbit despre pățania sa și pe Instagram, iar la scurt timp conducerea clubului i-a cerut scuze pentru cele întâmplate

Woman, 25, 'turned away from nightclub because her heels weren't high enough' https://t.co/rxVgL2qTsy pic.twitter.com/yoFdYRpBJh