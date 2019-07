O pereche de pantofi sport vândută cu 437.500 $. Este un record mondial

Este un record mondial pentru o pereche de "sneakerşi", informează AFP.

The 1972 Nike Waffle Racing Flat 'Moon Shoe,' the last remaining pair in Sotheby's Stadium Goods: the Ultimate Sneaker Collection, achieved $437,500 earlier today, setting a new world auction record for a pair of sneakers. #SothebysStadiumGoods https://t.co/GGmjh8hSKh