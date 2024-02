„Aruncă-l în coșul de gunoi”. Un bărbat din SUA a fost anunțat că a câștigat la loto, dar apoi a aflat că era o greșeală

John Cheeks, rezident în Washington DC, a cumpărat un bilet de loterie Powerball. Deși Cheeks nu a văzut extragerea Powerball din ziua următoare, a văzut numerele sale afișate pe site-ul loteriei din DC, două zile mai târziu, scrie The Guardian.

Cifrele de pe biletul său erau o combinație de zile de naștere ale familiei și alte numere cu semnificație personală.

„M-am emoționat puțin, dar nu am strigat, nu am țipat. Am sunat politicos un prieten. Am făcut o fotografie, așa cum mi-a recomandat, și asta a fost tot. M-am dus la culcare”, a povestit bărbatul.

Se pare că, ulterior, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru Cheeks. Când a mers să-și revendice banii, personalul loteriei i-a transmis că este o greșeală și că biletul lui nu este câștigător.

Bărbatul a mai spus că a primit o solicitare ciudată din partea unui membru al personalului care i-ar fi spus să arunce biletul.

„Hei, acest bilet nu este bun. Aruncă-l în coșul de gunoi. L-am întrebat: În coșul de gunoi? Oh, da, aruncați-l la gunoi. Nu vei fi plătit. E un coș de gunoi chiar acolo”, a povestit bărbatul.

Cheeks nu a aruncat biletul. În schimb, l-a pus într-o cutie de valori, a apelat la un avocat și a dat în judecată loteria.

Pe 8 ianuarie, numerele de loterie incorecte au fost listate alături de numerele câștigătoare reale pe site-ul DC Lottery. După ce și-a dat seama de eroare, pe 9 ianuarie, personalul a eliminat numerele.

În ciuda afirmațiilor reprezentanților loteriei, avocatul lui Cheeks, Richard Evans, a declarat pentru NBC Washington: „Ei au spus că unul dintre angajații lor a făcut o greșeală. Nu am văzut încă dovezile care să susțină acest lucru".

Avocatul bărbatului a spus că a mai existat o situație asemănătoare. În noiembrie anul trecut, Loteria din Iowa a afișat numere greșite la Powerball, invocând o „eroare umană”. Cu toate acestea, Loteria din Iowa a declarat că persoanele care au avut numerele în cauză și-au putut păstra premiile, care au variat între 400 și 200 de dolari.

Sursa: The Guardian Dată publicare: 20-02-2024 13:50