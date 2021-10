Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc. Cu ce bunătăți tradiționale au fost delectați turiștii străini

StirilePROTV

Să bei un vin alb făcut din struguri roșii și, de ce nu, să rămâi cu amintirea că cineva ți-a pictat chipul chiar în licoarea lui Bahus.

Și asta după ce ai potrivit de minune vinul cu bunătăți din bucătăria tradițională, influențată pe ici, pe colo, și de cea internațională.

Dacă nu știați, avem „Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc”, în prima zi de duminică a lunii octombrie.

Așa că în Prahova, cramele din podgoria Dealu Mare au dat cep butoaielor, și au încins grătarele pentru turiștii ce le-au trecut pragul.

La Ceptura, povestea vinului din paharul primit chiar la intrare este neasteptata. Câțiva tineri dornici sa testeze aromele vinului sunt invitati sa incerce si mici gustari ce vor da o alta savoare licorii.

„Nu este o rețetă standard pentru toată lumea, degustarea vinului se bazează foarte mult pe percepția gustului pe care fiecare o resimte”, a explicat Daniel Stanciu, reprezentantul cramei.

Alb, rosu sau roze, vinul trebuiesa fie insotit de mancarea potrivita, spun cunoscatorii.

Printr-o lege adoptata in 2019, prima zi de duminica a lunii octombrie a devenit ziua nationala a gastronomiei si a vinului romanesc.

„Mâncarea nu e doar gust și iubire, este și o formă de cultură. Ne naștem într-o limbă, ne naștem și într-o gastronomie și cred că datorăm și gastronomiei, și culturii, și părinților noștri acest respect, această iubire”, a declarat Cezar Ioan, unul dintre inițiatorii proiectului de lege.

Iar vinul ajunge nu doar in pahar, ci si pe hartie. O doamna imortalizeaza chipul petrecaretilor cu ajutorul vinului rosu si roze.

„Orice material poate deveni un material de pictură și este o provocare. Îmi place foarte mult să fac astfel de lucruri”, a spus Mariana Pakiss, artistă.

Pentru ca e vremea mustului si a tulburelului, in octombrie cramele aflate in mijlocul podgoriilor din diferite zone ale tarii pot fi destinatia perfecta pentru o zi petrecuta in natura, cu prietenii.