Ziua de Crăciun, petrecută în familie sau în vacanță. Cum se distrează românii în zi de sărbătoare

Este ziua de Crăciun, cea în care se reunește familia, se deapănă amintiri, mamele își revăd copiii plecați la casele lor. Așadar, altfel au crescut cozonacii și s-au desăvârșit sarmalele.

Pe Valea Geoagiului, din Alba, în ziua de Crăciun s-au strâns toate neamurile la masă. Gazdele au pregătit de-ale porcului, supa grasa de găină ca în Ardeal și sarmale gătite în oala de lut.

Oaspeții s-au înfruptat și au dat verdictul: „Maria, a meritat efortul să vin să gust minunatele sarmale, deci au un gust”.

Femeie: „Nu le mai lăuda atâta că nu avem pentru toată lumea”.

La final, mesenii au colindat, așa cum se întâmplă pe vremuri în casele bunicilor lor.

În Bistrița nicio masă de Crăciun nu începe fără un păhărel de vin sau de țuică pentru pofta de mâncare.

Fiu: „E foarte frumos, în fiecare an venim și ne întâlnim acasă cu mama, tata, frații”.

Cei care n-au vrut să stea cu orele în bucătărie și-au făcut rezervare la restaurant. Unul dintre ei este Mario, care a mers cu prietenii în Poiana Brașov.

Mario Tocoianu, turist: „Până acum nu am fost plecați în ziua de Crăciun, am preferat să stăm cu familia, dar am zis să mai schimbăm puțin, să ieșim din zona asta de confort. Am început cu o ciorbă de burtă, clasic românesc și urmează o pastramă".

Turist: „De obicei în familie, adică acasă la Moldova, dar anul acesta am ales să schimbăm puțin".

Turist: „Am încercat pentru prima dată bulzul, da. Foarte gustos și în rest ciolanul cu fasole".

Cel mai ieftin preparat este mămăliga cu smântână, 45 de lei, iar cel mai scump, vita Wagyu. Pentru 100 de grame, oamenii plătesc în jur de 240 de lei.

În schimb, pe litoral, meniul a fost atipic pentru aceste zile.

Alexandru Maximilian, chef: „Avem o seară cu temă mediteraneană. Avem o tigaie cu fructe de mare, midii cu sos de vin, șalău cu tempura și cerneală de sepie, paella, multe alte preparate din peste”.

Turist: „Niște caracatiță, niște midii cu sos roșu”.

Reporter: Ați mai mâncat atâta peste de Crăciun?

Turist: „În Tenerife”.

Doamnă: „Foarte frumos. Nu numai Valea Prahovei e frumoasă și litoralul e frumos totul e la superlativ”.

Este știut deja că dacă mâncarea este bună și oamenii sunt mai prietenoși și își fac mai ușor noi prieteni.

Reporter: Ați venit în gașcă să înțeleg.

Turiști: „Nuuu. Ne-am cunoscut instantaneu, acum am făcut cunoștință. Ne simțim bine. Ne place foarte mult”.

Petrecerile vor continua şi marți, când este tot zi de sărbătoare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 25-12-2023 19:29