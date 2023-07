„Grădina cu Filme” a revenit în București cu producția „Ultima noapte de iubire”. Prețul unui bilet este 25 de lei

Până în septembrie, pasionații de cinematografie au ocazia să urmărească numeroase producții românești sau internaționale și să se bucure totodată de răcoarea serii.

„Grădina cu filme” din Piața Lahovari aduce, în fiecare vară, în atenția publicului, zeci de pelicule. Aseară, spectatorii au vizionat o dramă care are în centrul acțiunii un polițist italian, aflat în pragul pensionării.

Bărbat: „Atmosferă foarte plăcută. Film european, ceva ce de mult timp n-am mai văzut prin țara noastră. Filmul în aer liber combină aerul curat cu popcorn, cu o bere.”

Femeie: „El este chiar din Italia, prietenul meu și mai mult de asta am venit. Am citit și despre ce e vorba în film și am zis să venim.”

Femeie: „Mi s-a pregătit o surpriză în seara asta și e prima dată când aud de film. Mi-am dorit mereu să merg la un film în aer liber seara și de abia așteptam.”

Mulți au vrut să se bucure cu această ocazie și de răcoarea serii, după o zi toridă.

Bărbat: „E o idee mai plăcută în aer liber. La cinema poți să mergi în celelalte anotimpuri. E prima dată când venim și așteptăm să vedem dacă o să ne încânte.”

Bărbat: „E un loc atipic pentru vizionare, dar vara în aer liber poate să fie doar plăcut.”

Weekend-urile cu filme în aer liber continuă până în septembrie, iar prețul unui bilet este de 25 de lei. În unele seri au loc și concerte sau spectacole de teatru și intrarea costă 40 de lei.

Dată publicare: 10-07-2023 07:58