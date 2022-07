„E mai îngrozitoare decât Covid-19”. Experiența îngrozitoare a unui tânăr care a luat variola maimuței

Harun Tulunay a crezut inițial că suferă de Long Covid, după ce a făcut boala recent. Se simțea rău și spera ca febra să îi scadă în scurt timp, dar în cele din urmă și-a dat seama că suferă de cu totul altceva.

Internat în spital și izolat, bărbatul de 35 de ani, din Londra, a suferit simptome atât de grave încât a leșinat și chiar a dezvoltat leziuni pe față, a raportat MyLondon.

Harun a avut o temperatură de 39,7 C - dar, în ciuda acestui fapt, a trebuit să se acopere cu patru pături pentru că frisoanele lui erau foarte intense.

Pe 10 iunie, când a început să simtă efectele febrei, a făcut un test Covid, care a ieșit negativ. I s-au umflat apoi glandele și au început să îl doară, iar apoi i-a apărut o erupție cutanată pe față.

„Nu puteam să dorm și ardeam, cu o febră de 38 de grade. Iritația era la început roșie cu alb, nu aveam bășici sau ceva. După câteva zile m-am uitat în oglindă, pentru că eram atât de bolnav încât nu am putut să mă ridic și să mă uit în oglindă, am observat atunci mici leziuni pe nas, dar nu le-am dat prea mare importanță, și nu mă gândeam că ar putea fi variola maimuței. M-am gândit că e acnee sau ceva. Când am văzut după o săptămână că nu îmi trec febra și durerile, prietenii mei au început să se îngrijoreze, așa că am sunat la urgențe. Am sunat de 5-6 ori și le-am spus ce simptome aveam”, a povestit el.

„În acel moment, febra mea era atât de mare încât leșinam și nu mă puteam mișca. Mi se puneau aceleași întrebări din nou și din nou - răspunsurile erau întotdeauna aceleași. Mi-au spus „dacă se înrăutățește, sună-ne” și de fiecare dată eram mai rău a doua zi și când i-am sunat, răspunsul a fost același. Diagnosticul meu a fost întârziat foarte mult din cauza asta, dar nu-i învinuiesc", a mai spus Harun.

Bărbatul a fost sfătuit în cele din urmă să se testeze pentru infecția cu virusul variolei maimuței, iar rezultatul a fost pozitiv. Medicii i-au prescris apoi un tratament aprobat anterior în SUA.

„În ultimele săptămâni am avut cea mai îngrozitoare experiență a vieții mele. A fost mai rău decât Covid, pe care l-am avut de două ori. Am vrut să îmi spun povestea pentru a educa oamenii și pentru a normaliza discuțiile despre variola maimuței. Cazul meu este cu adevărat rar, persoana care mi-a transmis virusul a avut simptome foarte ușoare, avea niște leziuni dar nu era la fel de bolnav ca mine”.

Dată publicare: 29-07-2022 13:30