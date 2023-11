„Draga mea, îmi pare rău pentru ce am făcut”. Mesajul tulburător trimis de un bărbat soției sale. Își dorea să moară

„Draga mea prietenă, iubită și soție. Îmi pare rău pentru ce am făcut. Nu-mi pot continua viața așa cum este acum. Nu pot merge, nu pot vorbi, mânca sau bea. Am dureri mereu și îmi pierd capacitatea de folosire a mâinii drepte și a piciorului. Nu pot respira bine, iar spasmele din gât sunt din ce în ce mai frecvente. Te iubesc mai mult decât pot spune și îți mulțumesc pentru că ți-ai petrecut viața cu mine. Soțul tău mereu iubitor, Trevor”, este mesajul pe care bărbatul i l-a trimis soției sale, potrivit dailymail.co.uk.

Iar în final, acesta i-a sugerat că o contacteze pe una dintre vecinele lor, care este asistentă medicală și care „va ști ce are de făcut”.

În plus, bărbatul i-a mai spus: „Bineînțeles, nu aș fi fost nevoit să fac asta dacă această țară stupidă ar fi permis sinuciderea asistată. Mă vei găsi în atelier. Te rog să nu mă urăști, Di”.

Femeia și-a găsit soțul zăcând pe podea.

„Inițial nu am știut ce a făcut. Este mult echipament acolo, dar cu siguranță luase o supradoză. Era inconștient. Scosese din buzunar o pungă de plastic. Erau tablete în ea. Când au ajuns paramedicii m-am întors în casă și am găsit o seringă cu rămășițe de drog în ea. Verigheta lui era lângă, alături de telefonul mobil. Și scaunul cu rotile era acolo. Nu știu cum a reușit să ajungă în grădină. Înainte îmi spusese că nu vrea să moară în casă pentru că știa că voi continua să locuiesc acolo și nu voia să am acea amintire”, a spus femeia.

Timp de două ore și jumătate, Trevor a fost asistat de paramedici. Acesta nu a fost dus la spital deoarece cu câteva luni înainte semnase un ordin prin care cerea să nu fie resuscitat în caz de nevoie.

Cu toate acesta, bărbatul nu a murit. „Inima lui încă era puternică. Era un bărbat disperat să moară, dar corpul lui nu îl lăsa”, a spus soția.

Sursa: Daily Mail
Dată publicare: 12-11-2023