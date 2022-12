„Armele albe”. De ce se numesc așa și care sunt obiectele pe care nu le putem purta în public

Armele ascuțite și tăioase au primit această denumire deoarece reflectă lumina albă, devenind strălucitoare.

Clasificarea armelor albe

Obiectele care sunt incluse în această categorie sunt cele întepătoare, cu vârf ascuțit: acul, cuiul, sula, furculița sau furca.

Tot din acest grup fac parte și instrumentele tăietoare, cu una sau mai multe lame ascuțite. Aici se încadrează briciul, lama sau cuțitul de masă.

Totodată, pot face parte din această clasă și cele cu vârf și lamă ascuțită. Acestea sunt: briceagul, pumnalul, sișul, foarfeca sau cuțitul de bucătărie.

Obiectele tăietoare-despicătoare se încadrează în același grup. Ele prezintă o lamă ascuțită și corp masiv și pot fi: topor, satâr sau sapă.

Armele albe, definite de poliție

Poliția română identifică drept armă albă orice obiect cu lamă, care are o serie de caracteristici precum: lama este solidară cu mâner ori echipată cu un sistem care îi permite să facă corp comun cu mânerul; lama are tăiș dublu pe toată lungimea ei; lungimea lamei este mai mare de 15 cm; lățimea lamei este mai mare sau egală cu 0,4 cm; lama are un mâner prevăzut cu gardă.

Ce spune legea referitoare la regimul armelor albe

Legea care reglementează regimul armelor și al munițiilor în România este Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor stipulate de această lege, orice obiect sau dispozitiv care poate pune în pericol sănătatea sau integritatea corporală a persoanelor prin lovire, tăiere sau împungere este considerat armă albă.

Există situații în care poți purta o armă albă și situații care interzic cu desăvârșire acest lucru.

La articolul 370 al Legii 295/2004 este prevăzut portul și folosirea fără drept a armelor albe, dar și sancțiunile.

Iată care sunt acestea:

„(1)Portul, fără drept, în locuri publice a cuţitului, pumnalului, şişului, boxului, castetului sau a altor asemenea obiecte periculoase se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.”

„Portul sau folosirea, fără drept, a obiectelor prevăzute în alin. (1) în localul autorităţilor publice, instituţiilor publice, instituţiilor sau altor persoane de interes public, la întruniri publice ori în localuri de alegeri se pedepseşte cu închisoare strictă de la un an la 3 ani sau cu zile-amendă.”

Astfel, nu este recomandată purtarea de arme albe în locuri publice.

Situațiile în care putem purta arme albe sunt acele în care ne aflăm în sălbăticie, pe terenurile de vânătoare.

Dată publicare: 26-12-2022 12:21