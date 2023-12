„A fost dezgustător”. Gestul unui angajat al McDonald's față de un om al străzii a stârnit un val de reacții

Victima, un irlandez în vârstă de 25 de ani, Aaron McCarthy, găsită de cotidianul conservator The Telegraph, declară ziarului că nu deranja pe nimeni pentru că se afla în faţa vitrinei unei bănci vecine şi că apa folosită de paznic pentru a-l goni avea dezinfectant în ea.

„A fost dezgustător. A trebuit să plec pentru că era foarte stresant şi abia dacă am dormit în acea noapte, pentru că aşternutul era ud. Pătura mea încă mai miroase a dezinfectant”, declară el ziarului.

Hi @McDonaldsUK. Do you think it is acceptable for your staff to soak the sleeping bags of homeless people in the middle of winter (or any other time of the year)? Disgusting behaviour. He wasn’t even outside your premises. @crisis_uk @Shelter #McDonalds #homelessness #london pic.twitter.com/HX8dFPbpV7