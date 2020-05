Viorel Cataramă vrea să se infecteze cu coronavirus. Soția lui spune că va pleca de acasă

Omul de afaceri Viorel Cataramă spune că intenționează să se infecteze voluntar cu COVID-19 pentru a demonstra mai multe idei ale sale.

Acesta a făcut anunțul pe contul său de Facebook, afirmând că „injectaţi cu frică, am acceptat mult prea uşor atât pierderea drepturilor noastre fundamentale.”

Mesajul publicat de Viorel Cataramă:

„Intenţionez să mă infectez voluntar cu COVID-19 pentru a demonstra că:

1.Injectaţi cu frică, am acceptat mult prea uşor atât pierderea drepturilor noastre fundamentale, cât şi prăbuşirea economiei româneşti; experimentul funcţionează, pe viitor nu va mai fi nicio problemă să ne pierdem libertăţile atât de greu câştigate!

2. Metoda imunizării de grup, pe care am susţinut-o încă de la început, are aceleaşi rezultate (vezi Suedia, Olanda...), dar nu a falimentat ţară şi nici nu anulează drepturile şi libertăţile fundamentale (vezi şi declaraţiile Directorului Executv OMS, dr. Michael Ryan).

3. La ridicarea stării de urgenţă, Coronavirus va continua să existe, însă vaccin nu; vom fi în aceeaşi situaţie ca la început, cu toţii ne vom infecta, se va demonstra că sacrificiile au folosit exclusiv unor scopuri care nu au nicio legătură cu ''grija'' pentru populaţie!

4. Falimentarea României şi anularea drepturilor şi libertăţilor oamenilor fără o cauză obiectivă, trebuie sancţionata, într-un fel sau altul.

Notă: nu neg existenţa COVID-19, spun numai că persoanele vulnerabile trebuie protejate, restul populaţiei trebuie să beneficieze de sfaturi competente, dar să aibă deplină putere de decizie a propriilor acţiuni.”

Soția sa, medicul estetician Adina Alberts, nu este de acord cu decizia, așa că a decis să-și ia fiica și să plece de acasă pentru a nu se expune acestui virus.

„Ca medic, am văzut coronavirusul ca o amenințare asupra oamenilor - pe care am jurat să-i protejez și să-i ajut. Viorel Cataramă a ales să privească pandemia de SARS-CoV-2 ca o amenințare asupra economiei. Și vrea să dovedească tuturor că are dreptate supunându-se unui experiment riscant. Așa că drumurile noastre se despart pentru o perioadă. Știu că ne va fi foarte greu, dar nu pot trece peste menirea mea de medic, de mamă și de fiică.O perioadă mă voi muta de acasă, împreună cu fetița noastră, astfel încât să nu ne expunem acestui virus”, a anunțat Adina Alberts pe Facebook.

Mesajul integral publicat de Adina Alberts

„ÎNTRE MEDIC ȘI SOȚIE, LE ALEG PE AMÂNDOUĂ!

Dar pe rând, pentru următoarea perioadă. Și nu mi-e ușor.

De zece ani merg braț la braț cu un om puternic.

Eu, Adina Alberts sunt medic. El, Viorel Cataramă este economist. Împreună suntem o familie unită, dar separat suntem produsul profesional al multor ani investiți în domeniile pe care ni le-am ales. Eu cu convingerile, motivațiile și aspirațiile proprii. El cu certitudinile și deciziile lui.

În orice familie există divergențe de opinie. Și consider că trebuie să avem înțelegere față de partener, să încercam să respectăm voința acestuia chiar dacă suntem total împotriva demersului ales.

Ați auzit probabil că Viorel Cataramă dorește să se infecteze cu COVID-19 pentru a arăta tuturor că "am făcut din țânțar, armăsar".

Eu sunt total împotriva unei astfel de abordări. Încă nu ne cunoaștem îndeajuns inamicul. Încă nu avem definit un medicament eficace. Este ceva nou, perfid, instabil. Riscul e prea mare. Chiar dacă cercetările mele frenetice în a găsi, de fapt în a intui soluții rapide anti-Covid, m-au condus către niște descoperiri surprinzătoare care m-au făcut să mă întreb dacă lumea medicală mondială chiar "e sănătoasă la cap" (dacă îmi permiteți un limbaj colocvial) și, chiar dacă toți am început să simțim că parcă ceva nu este în regulă cu această pauză mondială impusă, totuși cred că noi nu trebuie să fim subiecți în astfel de experimente.

Ca medic, am văzut coronavirusul ca o amenințare asupra oamenilor - pe care am jurat să-i protejez și să-i ajut.

Viorel Cataramă a ales să privească pandemia de SARS-CoV-2 ca o amenințare asupra economiei.

Și vrea să dovedească tuturor că are dreptate supunându-se unui experiment riscant.

Așa că drumurile noastre se despart pentru o perioadă. Știu că ne va fi foarte greu, dar nu pot trece peste menirea mea de medic, de mamă și de fiică.

O perioadă mă voi muta de acasă, împreună cu fetița noastră, astfel încât să nu ne expunem acestui virus.

Determinarea lui de a demonstra că poporul român nu merită să primească „marea foamete” cu brațele deschise l-a făcut să ia această decizie.

Cu sufletul îndoit, îi admir acest simț al dreptății.”