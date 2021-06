VIDEO viral. Un bărbat a uitat să-și scoată masca Covid și s-a bronzat cu urme pe față

Motivul pentru care acest clip s-a viralizat este felul în care arăta acest bărbat după ce a stat la plajă cu masca pe față: chipul său era bronzat cu ”modelul” măștii respective, provocând amuzamentul celor care au urmărit înregistrarea.

”Deci, ieri am facut plajă în grădină. Și am uitat să-mi scot masca. Chiar nu sunt fericit, băieți” - spune bărbatul, ușor trist.

În mod hilar, curelele măștii și-au lăsat amprentele pe ambele părți ale feței sale.

”Cum o să muncesc în halul ăsta?”, mai spune el.

Public Service Announcement:

Don’t forget to take you facemask off when sunbathing ???????????? pic.twitter.com/XLcSxepgfD