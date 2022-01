VIDEO. Un utilaj de deszăpezire a făcut ravagii pe autostradă: 12 răniți și peste 40 de mașini avariate

Scenele au fost surprinse de o cameră de bord a unui camion, la finalul săptămânii trecute. Plugul circula cu viteză și arunca zăpada peste axul drumului, pe sensul celălat de mers. Bucățile de gheață au lovit cu putere mașinile care circulau regulamentar, pe cele trei benzi ale autostrăzii, iar unele dintre ele au derapat și au ieșit în decor.

New video shows the force of the slush coming from an ⁦@OhioTurnpike⁩ plow on Sunday — forcing a semi to jackknife off the roadway. pic.twitter.com/UkHHZz50v5