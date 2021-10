VIDEO. Un bărbat a supraviețuit miraculos după ce s-a prăbușit de la etajul 9 pe un BMW

Incidentul a avut loc miercuri dimineață, în jurul orei locale 10:20. O tânără care trecea prin zonă a sunat la numărul de urgență 911 și a filmat scena șocantă.

„Am auzit un zgomot puternic și nu mi-am dat seama la început că e vorba de o persoană. Geamul din spate al mașinii pur și simplu a explodat. Apoi bărbatul a sărit și a început să țipe. Avea mâna răsucită. Am fost șocat, parcă eram într-un film. Probabil a ajutat faptul că avea o geacă pufoasă pe el”, a declarat Christina Smith.

I cannot believe I witnessed this man fall from a building and land on top of a car????‍???? still traumatized! Praying for him & YES I CALLED THE COPS BEFORE RECORDING pic.twitter.com/cFKrqCIO2m