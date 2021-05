VIDEO. Momentul în care două albine reușesc să defacă dopul unei sticle de suc

Imaginile susprinse în Sao Paolo, Brazilia, au fost vizionate de milioane de ori în ultimele zile, potrivit Indy100.

Cele două albine lucrează împreună și își folosesc membrele pentru a deșuruba capacul și pentru a-l împinge de pe sticlă.

Reacțiile celor care au văzut filmarea sunt împărțite. Dacă unii au fost îngroziți de abilitățile albinelor, alții au rămas impresionați de capacitatea lor de adaptare.

„Dacă albinele au deprins abilitatea de a deșuruba un dop, cred că este începutul sfârșitului”, a scris bărbatul care a publicat filmarea.

Well, that's it for humanity. We've had a decent run but if bees have mastered the screw-top lid I think this is the beginning of the end. pic.twitter.com/XyHonJ2q73