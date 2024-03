Vero Caliman, fosta „Fetiță Zurli”, dezvăluiri personale după ce a părăsit „Gașca Zurli”. „M-a rănit profund”

Din grupul muzical fondat de Mirela Retegan, a plecat și Ionuț Varodi, cunoscut drept „Bucătărașul Lulu” . Vestea plecării celor doi a întristat foarte mulți fani.

La scurt timp după anunțul demisiei, Vero Caliman a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, care a stârnit o mulțime de comentarii din partea urmăritorilor.

„Mi s-a spus că lumea nu este interesată de Vero Căliman. Și m-a rănit profund. De ce? Pentru că, în adâncul meu, fetița s-a simțit întotdeauna nedorită. Și atunci, am trăit în frică. Dacă nu voi mai fi fetița care până la urmă și-a câștigat locul, cine voi fi eu? Faptul că ea a reușit să obțină atenție a fost, pentru o perioadă de timp, o alinare și o amorțire, o dorință continuă de a rămâne și de a deveni din ce în ce mai iubită. Și a fost minunat. Acum, o iau de la capăt, dar cu o altă atitudine. Nu nevoia de acceptare a celorlalți mă trage să demonstrez că merit să exist, ci dorința de a mă convinge pe mine. Ok, nu toată lumea este interesată sau are nevoie de mine. Dar am o familie și un grup de prieteni care mă iubesc până la lună și înapoi, iar eu nu știu cum să mă bucur de asta, pentru că nu știu cum să mă conving că merit. Știu că există mulți alții care trec prin asta. Care, aparent, au tot. Dar care nu se au pe ei. Care pleacă în vacanțe exotice, dar nu pot fugi de gândurile de insuficiență. Care au succese profesionale răsunătoare, dar care ajung acasă la un cămin gol și rece, pentru că nu se pot opri din muncă cu gândul că își vor pierde identitatea. Ceva sigur e de făcut, încerc în fiecare zi să mă reeduc, să găsesc o cale spre o pace activă. Voi reuși”, a mărturisit Vero Caliman.

Fanii i-au trimis numeroase mesaje de încurajare.

„Am plâns. Așa cum mă făcea fetița să plâng la fiecare concert prin lecțiile ce mi le oferea ,azi fetița s-a maturizat și femeie din spatele fetiței ne vorbește clar și pe limbă noastră mai profundă ca oricând ! Îți mulțumim Vero ca încă ești aici pentru noi cei mari dar și pentru cei mici învățând atunci când vor crește o lecție din postarea ta”, „Fetița nu putea să fie atât de iubită dacă Vero, din spatele ei, nu era dorită. Deci, logic vorbind, Vero e iubită și dorită (Nici nu știi cât de mult)”, au scris fanii.

