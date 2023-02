Un model al unei platforme pentru adulți a ajuns în scaun cu rotile din cauza job-ului. Petrecea zilnic 14 ore pe telefon

Femeia în vârstă de 29 de ani din Worcester, Marea Britanie, a ajuns imobilizată la pat din cauza amețelilor severe care, spune ea, ar fi fost cauzate de utilizarea excesivă a telefonului mobil.

Fenella Fox, în vârstă de 29 de ani, este model și petrecea circa 14 ore pe zi pe tabletă și pe telefon pentru a-și administra contul de OnlyFans. Simptomele sale s-au agravat constant de-a lungul timpului.

„Am început să am amețeli. Îmi amintesc că odată mă întorceam pe jos după ce fusesem la cumpărături și am crezut că e o insolație sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu nu mă simțeam bine. A trebuit să mă așez pe marginea drumului, pe un mic petic de umbră, gândindu-mă că trebuie să rezist", a declarat ea pentru Mirror.

La o săptămână de la acest incident, simptomele au revenit.

„Simțeam că nu pot să merg cum trebuie, mă simțeam foarte rău. Amețită. (...)Nu este ușor de explicat", a spus ea.

Tânăra folosea telefonul mobil excesiv de mult din cauza locului de muncă din care câștiga lunar, spune ea, aproximativ 17.000 de euro.

„Nu am știut că telefonul meu este cauza”, a mărturisit tânăra.

Starea ei s-a agravat atât de mult încât tânăra, stabilită în Portugalia, nu mai putea să aibă grijă singură de ea, motiv pentru care a ales să se mute înapoi cu părinții, în Marea Britanie. Ea a povestit că în drum spre casă a fost transportată cu un scaun cu rotile.

„Mi s-a făcut atât de rău încât nu mai puteam să stau în picioare, nu mai puteam să fac duș. Nu puteam să-mi gătesc singură. Am ajuns să am nevoie de un scaun cu rotile pentru a ajunge acasă, iar părinții mei au trebuit să aibă grijă de mine. Am fost bolnavă timp de aproximativ șase luni", a spus aceasta.

Ea a mărturisit că utilizarea telefonului mobil în exces i-a afectat inclusiv echilibrul. Medicii nu au găsit inițial o explicație pentru problemele ei de sănătate.

Ce este „răul de mișcare cibernetică”

Abia atunci când tatăl ei a citit un articol despre „răul de mișcare cibernetică”, cunoscut ca „vertijul digital” și-a dat seama că are o problemă din cauza utilizării telefonului mobil.

Această afecțiune este din ce în ce mai frecventă. Persoanele care suferă de această problemă se confruntă cu amețeli care sunt de obicei cauzate de o disfuncționalitate a sistemului nervos, responsabil de fluxul de sânge și oxigen din creier și corp, scrie Mirror.

Tânăra a declarat că, după ce a citit despre această afecțiune, s-a convins că telefonul mobil îi afectează sănătatea.

„Mi-am închis telefonul și l-am aruncat. L-am dat părinților mei și am zis „vă rog, nu mă lăsați să mă mai ocup de asta" Apoi am reușit să merg din nou”, a spus tânăra.

