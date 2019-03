Vedetă pe internet. Cum a reacționat o fetiță de 3 ani când a fost cerută în căsătorie

Pro TV

"Vrei să te căsătorești cu mine?" De obicei, cine pune această întrebare, într-o manieră mai mult sau mai puțin romantică, se așteaptă la un răspuns afirmativ.

Însă o cerere în căsătorie din Missouri a avut un deznodământ cu totul neașteptat. Pretendentul a fost pus la pământ, la propriu. Cea care a reacționat astfel este o fetiță de trei ani, care spune că este prea tânără pentru măritiș.

Această fetiță în vârstă de trei ani a devenit vedetă pe internet după ce și-a pus la respect ... "pretendentul" de la creșă.

Nu este de mirare că micuța a ajuns și într-un studio de televiziune pentru a oferi un interviu: "Câteodată trebuie să-i pui la pământ."

Totuși, nu a abordat direct subiectul...delicat. Printre altele, i-a mărturisit reporterului planul ei pentru viitor: "Vreau să fiu prințesă."

Și, în cele din urmă, a vorbit despre episodul care i-a adus celebritatea.

Realizator TV: "Ți-a spus că vrea să te ia în căsătorie?”

Copil: ”Da. Dar copiii nu se căsătoresc, de aceea i-am prins capul, ca la lupte. L-am pus la punct pentru că eu vreau să mă mărit cu Chelsea..."

Cea cu care vrea micuța să se căsătorească este mătușa ei.

Dar cum a învătat fetiță aceste mișcări de lupte? Totul a început în urmă unei intervenții pe cord deschis, pe care a suferit-o pe când avea doar cinci luni. Apoi copila a început să se ridice în picioare, dar cădea foarte ușor. Când a mai crescut și s-a înzdrăvenit, se lupta - în joacă - cu tatăl ei. Iar această priză cu brațul a devenit mișcarea ei favorită.

Tatăl: "Am încercat s-o întăresc prin aceste lupte în joacă, pentru că era plăpândă, mai firavă ca alți copii de vârsta ei. Am vrut s-o ajut să devină mai puternică, să învețe să facă o priză."

La finalul interviului, fetiță și-a arătat talentele artistice, încă neșlefuite, totuși. Și nu ar fi exclus să-și aleagă o carieră în televiziune: "Aici este Kynlee. Știrile de la ora 11:00."

