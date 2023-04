Universități din țară și companii din Bistrița Năsăud se întrec în oferte pentru absolvenții de liceu, la „Târgul de Viitor”

Acolo au fost aduse, în același loc, oferte pentru cei care doresc să își continue studiile, dar și pentru cei care își caută un loc de muncă.

Timp de două zile, universități din țară și companii din Bistrița Năsăud se întrec în oferte tentante pentru tinerii care au terminat liceul sau școala profesională.

Târgul de viitor este chiar ce îi spune numele - un loc unde tinerii primesc un ajutor ca să își găsească drumul în viață.

Organizat de o publicație online din Bistrița și de Inspectoratul Școlar, evenimentul își propune să aducă în fața absolvenților de licee și școli profesionale atât oferte de educație, cât și oferte de joburi.

Elevă: „Am venit ca să descopăr unde aș putea să lucrez, să îmi fac un viitor”.

Reporter: Ce te-ar atrage mai mult?

Elevă: „Medicina, vreau să devin asistent generalist”.

Elev: „Am venit să văd o ofertă pentru viitor, am fost la colegiu George Coșbuc mate-info, acum am venit la electric ca să am o diplomă și să mă ajute cu traiul, să iasă banul, vreau să mă angajez, în același timp poate și facultate”.

Tinerii sunt tentați ca după ce termină școala să se angajaze și să ia viața pe cont propriu.

Reporter: La ce salariu te-ai gândit?

Elev: „Undeva la 2.000-3.000 lei așa, consider că e un salariu mediu, aș vrea mai mult să mă dezvolt în altă parte, în orașe mai mari”.

Reporter: De ce?

Elev: „Pentru că și salariile cresc și e și alt stil de viață”.

De cealaltă parte, companiile încearcă să își găsească aici viitorii angajați, pe o piață a forței de muncă din ce în ce mai săracă. Le oferă chiar și training-uri gratuite, ca să îi atragă.

Paul Adam, reprezentant companie: „Noi încercăm să îi stimulăm oferindu-le valoarea maximă a bonurilor de masă, au diverse prime de sărbători, inclusiv inițiem procedura de calificare pentru anumite posturi, astfel încât ei la final vor avea și calificarea necesară și vor fi angajați pe poziția respectivă”.

Cristina Herciug, reprezentant companie: „Suntem aici ca să cunoaștem generația viitoare de angajați, fie că sunt elevi, fie că sunt liceeni, fie că sunt studenți”.

Reporter: Cum încercați să îi atrageți?

Reprezentant: „În primul rând le oferim informații reale, trasnsparente și detaliate despre oportunitățile de carieră”.

Gavrilă Urs, organizator: „Vrem cumva să îi ajutăm în orientarea pentru anii ce urmează pentru ei. Avem și ofertă de carieră continuă a companiilor bistrițene și regionale care le pot oferi uneori condiții destul de bune absolvenților de liceu și o formare continuă direct în profesie”.

Târgul de la Bistrița este deschis și joi, până la 4 după amiaza. Intrarea este gratuită.

Dată publicare: 06-04-2023 07:37