Un tânăr și-a găsit sfârșitul în vacanță în Tenerife. Reacțiile apropiaților

Michael Lewis a suferit leziuni cerebrale în urma atacului, relatează The Sun.

Imediat după incident, Lewis a fost dus de urgență la spital, iar după două zile a fost declarat mort.

„Michael a fost în locul nepotrivit la momentul nepotrivit și acum a fost luat de lângă familia sa. Deocamdată nu cunoaștem prea multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat, dar știm că a fost atacat deodată pe stradă, în timp ce mergea să-și ia ceva de mâncare. Niciodată nu a fost o persoană agresivă, era mereu genul de persoană care se dădea înapoi și pleca, dacă era un conflict”, a declarat mătușa lui Michael.

