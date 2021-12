Un tânăr din Congo a impresionat pe toată lumea. E fascinat de portul românesc și dansează pe muzică populară

Un tânăr venit din Congo să studieze Medicina, la Iași, poate spune că e moldovean get-beget.

E fascinat de portul românesc, dansează pe muzică populară mai bine ca mulți de-ai noștri și vorbește deja precum localnicii, în "dulcele grai".

De aproape un an și jumătate, tânărul face parte din Ansamblului Folcloric "Doina Carpaților". Ba chiar a devenit unul dintre membrii de bază.

Justin are 21 de ani și este student în anul al treilea, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Tatăl său este din Congo, iar mama, româncă. Ea este cea care i-a inspirat dragostea pentru tradițiile noastre, așa că joacă mai abitir ca unul de-ai noștri hora și învârtita, în timp ce poartă cu mândrie straie tradiționale.

Justin-Beston Mayaya, student: "Am deja jocul de picioare, îl mai am și pe cel din mâini. Este pasiune, este tradiție, este cultură, folclor. Prima dată când a fost un spectacol numit Carnavalul, în care mai mulți eram îmbrăcați în diferite costume, am avut ceva emoții. Eu consider venitul la ”Doina Carpaților” ca pe un hobby."

Justin petrece cel puțin patru ore pe săptămână în sala de repetiții și s-a integrat rapid printre membrii ansamblului folcloric.

Ștefan Zavodnicu, membru: "Justin are un an și ceva și e foarte ambițios, s-a ținut de treabă și acum, iată, a ajuns pe scenă, alături de noi. Mă bucur tare mult că face parte din familia noastră și chiar a prins destul de repede."

Ansamblul ”Doina Carpaților” are o tradiție de 58 de ani și numără peste 200 de membri în prezent.

Mihaela Cojocaru, coregraf: "Încercăm să învățăm tinerii ce înseamnă folclor, ce înseamnă tradiție, ce înseamnă frumosul din țara noastră."

Tânărul din Congo spune că ar dori să cânte și muzică populară, într-o zi. Îi plac mai ales strigăturile. Până atunci se pregătește intens pentru spectacolele de dans popular.