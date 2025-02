Un tânăr din China a supraviețuit mâncând pastă de dinți după ce s-a rătăcit în munți timp de 10 zile

În această perioadă dificilă, în care s-a confruntat cu lipsa hranei, Sun Liang a reușit să supraviețuiască bând apă din râuri, zăpadă topită și chiar mâncând pastă de dinți, potrivit Jimu News, citează South China Morning Post.

Sun Liang și-a început drumeția singur pe 8 februarie, îndreptându-se spre Munții Qinling, un lanț montan important care se întinde de la est la vest în provincia Shaanxi, cunoscut pentru altitudinea medie de aproximativ 2.500 de metri și diversitatea impresionantă a florei și faunei.

Stranded in the wilderness, Sun recounted walking downstream along a creek and falling several times.https://t.co/GVxS1fbxnp