Un student face naveta la facultate cu avionul pentru a economisi bani. „E ca și cum aș lua autobuzul”

Tim Chen, în vârstă de 22 de ani, este student în ultimul an la Economie și și-a împărtășit experiența sa unică de a face naveta cu avionul într-o postare pe Reddit, scrie Yahoo News.

„Sunt un super navetist la UBC și locuiesc în Calgary. Am două zile în care trebuie să merg la facultate pentru cursuri (marți și joi), zbor la Vancouver dimineața și mă întorc la Calgary noaptea. Am zburat cu Air Canada, iar în ianuarie am făcut 7 călătorii dus-întors. Am descoperit că se fac economii mari, deoarece nu trebuie să plătesc chiria în Calgary (locuiesc cu părinții mei), cu excepția plății ocazionale pentru utilități. Face cineva același lucru sau ceva asemănător?”

El a precizat într-un interviu pentru CTV News că locuința familiei sale din Calgary este la doar 10 minute de aeroport ceea ce face ca zborul să fie cea mai convenabilă opțiune pentru el.

Prețul chiriilor în Vancouver au explodat, astfel că studentul la arte Tim Chen, în vârstă de 22 de ani, a decis să facă naveta ca să ajungă la cursuri. Și nu oricum, ci cu avionul. Chen trebuia să plătească 2.500 de dolari canadieni, echivalentul a aproximativ 1.700 de euro, pentru o cameră în Vancouver.

Pentru că nu și-a permis să dea această sumă lunar, tânărul student s-a gândit că mai bine locuiește cu părinții săi, în Calgary, la aproape 700 de kilometri distanță.

Zborul durează aproximativ o oră și 40 de minute.

„Pentru mine, e ca și cum aș lua autobuzul”, a glumit el.

Sursa: Yahoo News Etichete: , , , Dată publicare: 02-03-2024 18:41