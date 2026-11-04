Totul a pornit de la o abatere rutieră gravă, înregistrată de un radar. Întrucât mașina nu a putut fi oprită pe loc, autoritățile nu au putut identifica șoferul aflat la volan, așa cum se întâmplă frecvent în astfel de situații, relatează El Debate.

Proprietarul mașinii, obligat să identifice șoferul

Serviciul de Trafic al Gărzii Civile reclamă de mai mult timp că lipsa de personal face tot mai dificilă oprirea șoferilor surprinși încălcând regulile de circulație, înmânarea proceselor-verbale și sancționarea acestora pe loc.

În cazul abaterilor înregistrate de radare, proprietarul vehiculului primește la domiciliu o notificare prin care i se solicită să comunice cine se afla la volan în momentul încălcării regulilor de circulație. Acesta are la dispoziție 20 de zile pentru a furniza datele complete de identificare ale șoferului.

Dacă nu respectă termenul, amenda îi este imputată proprietarului mașinii. În plus, dacă șoferul nu este identificat în cele 20 de zile, valoarea sancțiunii se dublează în cazul abaterilor minore și se triplează pentru cele grave sau foarte grave.

În cazul de față, procedura a continuat, iar amenda a fost trimisă proprietarului vehiculului, majorată de trei ori, deoarece abaterea era considerată gravă. Astfel, acesta s-a trezit cu o sancțiune de 900 de euro.

Proprietarul nu a plătit amenda și a contestat-o în instanță, invocând o neregulă în procedura de notificare. El a susținut că nu primise înștiințarea inițială privind abaterea rutieră.

Instanța a anulat amenda

Cazul a ajuns la instanța de contencios administrativ din cadrul Tribunalului de Primă Instanță din Galicia, care a dat câștig de cauză proprietarului mașinii. Judecătorii au decis anularea amenzii, iar municipalitatea care aplicase sancțiunea a fost obligată să suporte și cheltuielile de judecată, în valoare de 300 de euro.

În trecut, unii șoferi încercau să evite plata amenzilor indicând drept conducători auto cetățeni străini, despre care autoritățile spaniole nu reușeau să obțină datele necesare pentru comunicarea sancțiunii.

Pentru a împiedica această practică, legislația rutieră a fost modificată, astfel încât, dacă șoferul nu este identificat, sancțiunea revine proprietarului vehiculului, indiferent dacă acesta este o persoană fizică sau juridică.