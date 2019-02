Un rus a inventat maşina cu un cal putere: E singura din lume

Un profesor de țară din Rusia a inventat o maşină "cu un cal putere", singura din lume, pretinde el.

A scos motorul de la un bătrân Moskvich, i-a pus în schimb o oişte şi a înhămat singurul cal din sat, o iapă mai precis. În loc de volan, are hăţuri pe dreapta, "ca maşinile din străinătate!", explică el hâtru.

Iarna la țară, în Rusia, înseamnă de multe ori și drumuri impracticabile pentru mașini... Ca să aibă o navetă mai ușoară, un profesor, care predă la o școală dintr-un sătuc din Tatarstan, a născocit ceea ce el numește singura "mașină cu un cal putere" din lume.

De fapt, e un Moskvich vechi, la care este înhămată, pentru tracţiune, o iapă!

Inventator ”Este iapa mea, Noșka, e neagră ca pana corbului şi e singurul cal care a rămas în sat. Nu mai sunt cai la colectiv, nici în sat.”

Atelajul cu un cal putere nu are schimbător de viteze şi nici volan, că tot n-ar folosi la nimic. Şi consumă mai ales ovăz.

Pro TV

Inventator: ”Când am fost la Kazan am văzut trăsura ţarinei Ecaterina cea mare. Era acoperită şi avea oişte. De acolo m-am inspirat. Am cumpărat Moskvich-ul de la vecinul meu şi am căzut amândoi de acord să-i scoatem motorul, stricat de mult, şi să-i punem oişte.”

De fapt, au scos cam totul din bătrânul Moskvich. Ca să poată trage Noșka mai uşor.

Inventator: ”Nu mai are volan, aşa că folosesc hăţuri. Hăţurile trec prin aceste găuri unde era înainte radiatorul. Un hăţ pentru viraj dreapta, unul pentru stânga... Aşa că Moskvich-ul de fabricaţie rusească a fost adaptat oarecum în stil englezesc, hățurile care ţin loc de volan sunt pe dreapta!”

Noșka merge la trap pe drumul desfundat de ţară, iar inventatorul Ivan Melinkov visează la ceva extra-opţiuni.

Inventator: ”Vreau să pun un calorifer în portbagaj şi trag înăuntru nişte ţevi cu robinet, aşa aş putea să reglez căldura. Ăsta e planul. Şi aş vrea să am un player pentru muzică, înăuntru.”

Sătenii l-au privit la început pieziş, dar Melinkov a devenit acum o celebritate locală. Şcoala unde predă se afla la 3 kilometri de locuinţa lui. Pe această distanţă face naveta în zilele lucrătoare. Dus-ntors. Ocazional, pornește în excursii mai îndepărtate, chiar şi la zece kilometri, în maşina "cu un cal putere".

