Un român stabilit în Spania a câștigat 200.000 de euro la loto. Ce va face cu banii

Bărbatul a a venit să-și ridice premiul la o oră după ce a fost publicat anunțul câștigului la loteria El Niño, scrie La Voz de Galicia.

Românul lucrează în domeniul construcţiilor, iar când a fost întrebat ce face cu banii acesta a răspuns: „voi acoperi datoriile și ceva plăceri”.

A câștigat marele premiu de 200.000 de euro, însă după impozitare bărbatul va rămâne cu 160.000 de euro.

„De data aceasta, am jucat doar 200 de euro, de Crăciun am dat mult mai mult dar nu am câștigat nimic. În martie plănuiam să plec în România, acum o voi face cu mult mai multă ușurință”, a mărturisit acesta.

Sursa: La Voz de Galicia Dată publicare: 09-01-2024 11:27