Un pub britanic și-a speriat clienții. Distanțarea socială, cu un gard electric

Star Inn, din Cornwall, are un gard electric în fața barului, scrie ITV.

”Este acolo pentru pentru distanțarea socială”, a explicat patronul. Acesta a spus că înainte de instalarea gardului fiecare făcea așa cum avea chef.

Reprezentanții pub-ului au spus că în majoritatea timpului alimentarea gardului eletric este oprită.

Mai mulți clienți susțin însă că s-au elctrocutat din greșeală, sâmbătă, după ce consumaseră mai multe halbe de bere.

Pub-urile și restaurantele din Marea Britanie s-au redeschis, sâmbătă, pe 4 iulie, în premieră de la declanșarea stării de urgență.

