S-a născut un porc cu două capete, semnul care ar fi „de bun augur” în pandemia de coronavirus. Cum arată creatura

Nașterea acestui animal neobișnuit ar fi un semn de bun augur în timpul pandemiei, potrivit localnicilor dintr-o provincie din Filipine, transmite Daily Star.

Animalul a supraviețuit timp de aproape o săptămână, din cauza condiției sale, în ciuda îngrijirilor de care a avut parte.

Farmer dubs mutant three-eyed piglet with two heads a lucky charm against coronavirus https://t.co/xyJfvI1hna pic.twitter.com/95FmOPA15b