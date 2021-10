Un deputat fără certificat verde și fără test negativ a făcut scandal la Serviciului de Înmatriculări şi Permise Auto Deva

Facebook/Anamaria Gavrilă

Deputatul Anamaria Gavrilă, care a intrat în Parlament pe listele AUR, a fost implicată într-o dispută în faţa Serviciului de Înmatriculări şi Permise Auto din Deva.

Aceasta s-a certat cu angajaţii instituţiei, cu poliţistul din faţa acesteia, dar și cu câţiva dintre oamenii care așteptau să intre în cladire, conform Adevărul.

Anamaria Gavrilă nu avea nici certificat verde și nici test negativ pentru Covid 19. Deputatul s-a plâns că niciunul dintre angajații instituției nu i-a oferit informaţii despre stadiul în care se află documentele pe care le-ar fi depuse ea la începutul săptămânii pentru a înmatricula o maşină cu numere preferenţiale. Ea a transmis totul LIVE pe Facebook.

„Când am venit aici, luni, mi s-a condiţionat depunerea documentelor de a avea un certificat verde sau un test. Am refuzat acest lucru şi, aşa cum mi-au indicat doamnele de la ghişee, am lăsat documentele împreună cu suma de bani pentru numere preferenţiale şi am plecat acasă. Azi am venit, din nou, cu programare, pentru a întreba despre documentele mele. Aşa că stau şi întreb dacă documentele sunt aici, dacă sunt procesate şi când pot să le ridic. Au chemat poliţia locală să mă legitimeze”, a spus Anamaria Gavrilă, în filmare.

Poliţistul i-a răspuns că angajaţii Serviciului Regim Permise şi Înmatriculări i-au transmis aceste informaţii şi că aceasta le-ar fi abandonat.

„Trebuie să faceţi circ pentru a rezolva o problemă?”, i-a spus poliţistul și i-a cerut deputatului să nu îl mai filmeze.

Și oamenii din fața instituției au intervenit în discuția deputatului Gavrilă cu polițistul cerând chiar să vină mascații să o facă să plece.