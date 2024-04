Un cuplu și-a expediat din greșeală pisica într-un pachet de retur. Unde a ajuns animalul după șase zile. „O glumă”

Pisica, pe nume Galena, a fost descoperită în siguranță în California, a relatat în premieră postul KSL-TV din Utah, potrivit Business Insider.

Carrie Clark, unul dintre proprietarii pisicii, a observat că animalul de companie dispăruse pe 10 aprilie, a relatat postul de televiziune.

Timp de aproape o săptămână, Clark, împreună cu familia și prietenii, au căutat în casă și în cartier și au lipit afișe de dispariție prin oraș în speranța de a găsi pisica.

„Anxietatea și stresul de a nu ști ce s-a întâmplat cu ea au fost chinuitoare”, a declarat Clark.

Carrie a primit apoi un mesaj prin care era anunțată că microcipul lui Galena fusese scanat, iar mai târziu în aceeași zi a primit un telefon de la un veterinar din California.

„Nu am crezut-o la început și am crezut că este o glumă”, a declarat ea.

Cea mai scurtă distanță dintre Utah și California este de câteva sute de kilometri.

Medicul veterinar i-a spus tinerei că pisica a fost găsită în interiorul unui pachet de retur Amazon, alături de cinci perechi de cizme.

„Am alergat să-i spun soțului meu că Galena a fost găsită și am cedat când am realizat că trebuie să fi sărit într-o cutie supradimensionată pe care am expediat-o”, a mai spus ea. „În ciuda faptului că era mai slabă și a unei ușoare deshidratări, analizele de sânge au fost complet normale și era complet nevătămată!”.

