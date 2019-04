Un copil de 3 ani a blocat iPad-ul tatălui pentru următorii 48 de ani. Cum a "reușit"

Evan Osnos, angajat al publicației The New Yorker, a lansat un apel pe Twitter pentru a fi ajutat să deblocheze tableta.

Acesta a povestit că fiul său de numai trei ani a introdus în mod repetat parola greșită, astfel că, la final, pe ecranul tabletei a apărut un mesaj prin care utilizatorul era rugat să încerce din nou după 25.536.442 de minute, echivalentul a 48 de ani, informează CNN.

"Pare să fie ceva fals, însă este iPad-ul nostru după ce copilul de trei ani a încercat, în mod repetat, să-l deblocheze. Ceva idei?", este mesajul care însoțește imaginea apărută pe ecranul tabletei.

Uh, this looks fake but, alas, it’s our iPad today after 3-year-old tried (repeatedly) to unlock. Ideas? pic.twitter.com/5i7ZBxx9rW