Un câine din Vaslui nu se dă dus de la mormântul stăpânului său, mort acum câteva luni. Povestea sfâșietoare a lui Lăbuș

Povestea unui câine din Vaslui care de câteva luni nu pleacă de la mormântul stăpânului său a emoționat întreaga lume și a devenit virală pe Facebook, scrie Vremea Nouă.

Din când în când, vecinii miloși îl iau la casele lor, dar Lăbuș fuge de fiecare dată la fosta lui casă, unde doarme numai pe papucii fostului stăpân, după care se duce iar la mormântul acestuia și nu se mai mișcă de acolo.

Povestea emoționantă a lui Lăbuș a fost relatată de un vecin, care încearcă acum să-i găsească un nou stăpân, pe care câinele să-l iubească la fel de mult.

“Lăbuș are aproximativ 2 ani. Să începem povestea lui. Acum doi ani, lângă casa mea de la Zăpodeni s-a mutat un cuplu format din doi tineri până în 40 ani, veniți de la Deva. Ca orice orășean mutat la țară, omul și-a luat pe lângă casă doi căței mici, un ciobănesc și un maidanez. Pe maidanez l-a numit Lăbuș. Tinerii nu erau înstăriți, dar de unde aveau, de unde nu aveau, îi tratau pe cei doi patrupezi ca pe copiii lor. Unde era Cătălin, era și Lăbuș.

Dar a venit o zi în care Cătălin a făcut un AVC și a murit. Stăpâna lui Lăbuș nefiind căsătorită legal cu Cătălin, a trebuit să plece. Cățeii au rămas pe lângă casă. În ziua înmormântării, Lăbuș a stat numai lângă sicriu și a mers până la cimitir. L-au luat pe Lăbuș mulți pe lângă casa lor. Mereu sare gardul și pleacă la casa lui, unde doarme pe șlapii lui Cătălin. Lumea spune că e mereu în cimitir, la mormânt”, a povestit Bogdan Mistreanu.

”Dacă există un Dumnezeu, a lăsat câinele să îl învețe pe om ce e dragostea necondiționată”

”Eu nu sunt un credincios, dar cred că dacă există un Dumnezeu, a lăsat câinele să îl învețe pe om ce e dragostea necondiționată”, mai spune bărbatul, care vrea acum să-i găsească lui Lăbuș o nouă casă. Spune că el nu-l poate lua pentru că mai are 8 câini, toți salvați de pe străzi.

“Azi, după multă vreme, a venit înapoi acasă, slab, vai de capul lui. E pe strada unde a crescut și unde a avut odată un stăpân care l-a iubit. Stau și mă gândesc cum un câine are un asemenea caracter. Eu nu sunt un credincios, dar cred că dacă există un Dumnezeu, a lăsat câinele să îl învețe pe om ce e dragostea necondiționată și caracterul. Sper ca Lăbuș să își găsească într-o zi un om care să vrea dragoste necondiționată în schimbul unui culcuș și al unei bucăți de pâine. O să zică lumea că de ce nu îl iau eu. Am opt câini din care toți maidanezi de la adăpost sau de pe stradă. Am scris asta în speranța că poate din cei ce citesc se va ivi un om care să îl vrea ca și câine, nu ca un animal de lanț, care mănâncă găini”, a mai scris Bogdan.

