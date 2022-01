Un biofizician din Cluj explorează în premieră cel mai mare lac helioterm din lume. Descoperirile sunt uluitoare

Un biofizician din Cluj-Napoca explorează adâncurile celui mai mare lac helioterm din lume.

Este vorba de lacul Ursu din stațiunea Sovata, județul Mureș, acolo unde se ascunde o lume minunată și bogată, necunoscută până acum.

Omul de știință este singurul care s-a scufundat în apa sărată adâncă de 20 de metri și a reușit să descopere ecosistemul unic al lacului.

”Aceasta este așa zisă cameră timelaps, care este plasată sub lac și în fiecare lună trebuie să schimbăm bateria, face o poză la fiecare două ore, la 2 - 2,5 metri aproximativ”.

Lacul înghețat și temperaturile scăzute nu îl impiedică pe omul de știință să se scufunde în adâncul lacului Ursu din Sovata. De doi ani, dr. Hantz Peter face scufundări periodice pentru a aduna cât mai multe date despre ecosistemul unic al acestui lac helioterm.

Descoperirile ar putea fi folosite în astronautică

„Acesta este un computer de scafandru. Dacă suntem sub apă arată adâncimea, temperatura apei și încă niște detalii tehnice, aerul utilizat, tipul de apă în care suntem. Lacul este heliotermic și efectul heliotermic se simte și iarna, dar nu așa de tare”.

Lacul ascunde o lume minunată, despre care nu a știut nimeni până acum. Examinările sonar făcute de omul de știință, dar și analiza microbiologică, sunt de asemenea fascinante.

Dr. Hantz Péter, biofizician: „Lacul Ursu are un ecosistem unic, este cel mai mare lac heliotermic din lume. Am găsit niște lucruri foarte interesante din punct de vedere știinţific, covorul cianobacterial care are un ciclu anual foarte interesant. Am găsit și rhodobacterii care fac o fotosinteză în infraroșu” .

Hantz Péter spune că cercetările sale reprezintă o premieră absolută.

Dr. Hantz Péter, biofizician: „Eu am fost primul și ultimul scafandru care a reușit acest lucru. Am reușit să cobor la fundul lacului, care este de aproximativ 20 de metri”.

Descoperirile ar putea fi folosite inclusiv în astronautică.

Dr. Hantz Péter, biofizician: „Face un așa zis foto bioreactor, care poate să aibă aplicații și în spațiu pentru astronauți, care produce oxigen și hrană pentru astronauți".

Tub de sticlă pe fundul lacului, pentru turiști

Imaginile suprinse în adâncul lacului sărat au fost prezentate și localnicilor.

Enghi Albert, localnic: „Prezentarea lacului din punct de vedere microbiologic și cum se petrec lucrurile în fundul lacului, a fost interesant”.

Nagy Róbert Zoltán: „Mi s-a părut interesant, am aflat chestii noi despre ce nu știam înainte”.

Proiectul de explorare a lacului Ursu va continua și în perioada următoare.

Omul de știință a venit chiar și cu o propunere pentru administratorii lacului: introducerea unui tub de sticlă în adâncul apei, prin care turiștii să poată descoperi lumea fascinantă de acolo.